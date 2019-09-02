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02 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 02:30:43

Karaciğeri temizleyen besinler

Sarımsak ve enginar başta olmak üzere limon, greyfurt, elma ve pancar sayesinde karaciğer yağlanmasını önleyebilirsiniz. 

Sağlıklı bir vücut için beslenme önemli bir yer tutarken, siroz veya kronik karaciğer hastaları için doğru beslenme hayati önem taşır. Sağlıklı kişilere göre neredeyse iki misli enerji ve proteine ihtiyacı olan kronik karaciğer hastalarının basit şeker, hazır market ürünleri ve fast food tarzı beslenmeden uzak durması gerekiyor. Gastroenteroloji uzmanları, karaciğer hastalıklarında beslenmenin önemi ve tüketilmesi gereken gıdalar hakkında bilgi verdi. 

Pancar

Karaciğerin temizlenmesinde ve fonksiyonlarını yerine getirmesinde etkili olan başka bir güçlü yiyecektir. Flavonoidler ve beta karoten açısından zengin olan pancar, karaciğer fonksiyonlarını geliştirmeye yardımcı olur. Ayrıca pancarda doğal kan temizleyicileri de bulunmaktadır. Diyetinize günlük olarak taze pancar ya da meyve suyunu ekleyin. Bir adet doğranmış ya da rendelenmiş pancara 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı ve yarım fincan limon suyu ekleyerek karaciğeri temizlemek için güçlü bir salata hazırlayın. 

Limon

Limon içerdiği antioksidan nedeniyle detoksifikasyon ve karaciğerdeki enzimleri temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca yüksek miktarda C vitamini de içermesi nedeniyle karaciğerdeki enzimlerin sindirilmesini sağlar. Aynı zamanda karaciğer tarafından mineral emilimini artırmaya da yardımcı olur. Bir sürahiye bir limon suyunu ekleyin. Hatta sürahiye doğranmış limon da koyabilirsiniz. Düzenli olarak bu sudan için. İsterseniz içine biraz bal da ilave edebilirsiniz. 

Maydanoz kürü

Yılda sadece iki kez yapılması önerilen maydanoz kürü için 16 adet maydanoz ve yarım limon gerekiyor. Maydanozu yapraklarıyla birlikte mutfak robotunun içerisine atın. Üzerine yarım limonu sıktıktan sonra yarım bardak su ilave edin. Tekrar karıştırdıktan sonra bir cam sürahide muhafaza edip içebilirsiniz. Bu kürü sabah kahvaltısından yarım saat önce aç karnına içmeniz gerekir. 15 gün bu kürü uyguladıktan sonra bir hafta ara verip tekrar başlayabilirsiniz. Yılda en fazla 2 kez yapılmalıdır. 

Sarımsak 

Sarımsak karaciğeri temizlemek için harika bir besindir. Toksinleri dışarı atmayı sağlayan sarımsak aynı zamanda enzimler için de faydalıdır. Karaciğerde oluşan toksik hasarın temizlenmesi sürecine de yardımcı olan alisinin ve selenyum adlı iki doğal bileşik içerir. Sarımsak karaciğerin işleyişini engelleyen kolesterol ve trigliserid seviyelerini azaltmaya yarar. Karaciğerin sağlığı için pişmiş sarımsak yerine kıyılmış ya da taze çiğ sarımsak tüketin. 

Greyfurt

C vitamini, pektin ve antioksidanlar açısından zengin olan greyfurt, karaciğerin doğal olarak temizlenme sürecine yardımcı olur. Greyfurt ayrıca glutatyon ve antioksidanlar sayesinde serbest radikalleri nötralize ederek karaciğeri güçlendirir. Her gün kahvaltıda küçük bir bardak taze sıkılmış greyfurt suyu içerek tüm meyvelerin keyfini çıkarın. 

Enginar

Enginarın içinde zengin besin maddeleri saklıdır. Mevsiminde tüketerek içeriğindeki zengin besinlerden faydalanabilirsiniz. Protein ve karbonhidrat içerir. A, B, C, D vitaminlerinden yana zengindir. Kalsiyum, magnezyum, manganez ve fosfor mineralleri de içerir. Kanı temizleyen ve kandaki kolesterolü düşüren değerli bir sebzedir. Kalbi besleyen enginarda inuline maddesi, yani bir tür nişasta bulunur. İnuline, vücutta levulose ve doğal şekere dönüşür, böylece midenin sindirim suyu işin içine karışmadan emilir. Karaciğer yetersizliğinde toksinleri dışarı atma özelliği vardır. Enginar şeker hastalarına da önerilir, çünkü kandaki şeker miktarını ayarlar. İçerdiği manganez ve fosfor beyin hücrelerine faydalı minerallerdir. Damar sertliği ve kalp hastalıklarını önler. Böbrekteki kumların dökülmesine yardımcı olur. 

Elma 

Günde bir elma tüketimi karaciğer sağlığını korumanın önemli bir sırrıdır. Elmada bulunan pektin, karaciğeri çalıştırarak liflerin çözünmesine ve kolesterole neden olan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Ayrıca elma, kanserojen ve diğer toksinleri temizlemeye yarayan besinler de içerir. Ancak organik elma seçimine özen gösterin. Günlük olarak bir bardak elma suyu ya da taze elma tüketin. 

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