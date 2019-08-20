Karaciğeri tahinle yenileyin

En büyük organlarımızdan biri olan karaciğerin, besinlerle birlikte alınan vitamin ve minerallerin emilmesi, vücuttaki zararlı maddelerin temizlenmesi gibi hayati görevleri bulunmaktadır. Aşırı yağlı gıda tüketiminin karaciğer yağlanması, hepatit ve siroz gibi karaciğer hastalıklarına yol açabileceğini ifade eden uzmanlar, “Karaciğer sağlığında ilk adım, tüketilen gıdaların dikkatle seçildiği dengeli bir beslenme programı olmalıdır” diyor. Beslenme uzmanları, ev yapımı tahinin 'karaciğeri yenilediğini' dile getiriyor.

ZAYIFLAMAYA YARDIMCI

Tahin, karaciğer detoksu için çok önemli olan metiyonin maddesini barındırır. İçeriğinde bol miktarda fosfor, lesitin, magnezyum, potasyum ve demir vardır. Kalsiyum açısından en zengin besinlerden biridir. E vitamini, B1, B2, B3, B5 ve B15 vitaminleri açısından zengindir. Sağlıklı hücre büyümesini hızlandırır. Kansızlığı (anemi) ortadan kaldırır. Yüzde 20 oranında protein içerir. Bu miktar, birçok yemişte bulunan proteinden daha fazladır. Yüksel alkali mineral içeriği sayesinde kolayca hazmedilir ve bu da kilo kaybını hızlandırır.

KEMİKLER GÜÇLENİR

Susam kemik sağlığını koruyucu etki göstermektedir ve dolayısı ile susam yağından elde edilen tahin de kemik sağlığını korumaktadır ve kemiklerin güçlenmesini sağlamaktadır. Tahin, yüksek oranda kalsiyum, bakır ve magnezyum minerali içermektedir. 1 tatlı kaşığı tahin, 88 miligram kalsiyum içermektedir. Tahin, özellikle kalça ve omurga kemiklerini korumaktadır.

ALZHEİMER OLUŞUMUNU ÖNLER

Tahin içeriğinde bulunan omega 3 ve omega 6 yağ asitleri yardımı ile, duygusal optimize sağlığını destekler ve beynin bilişsel fonksiyonlarını destekler. Alzheimer hastalığı gelişimini yavaşlatan, omega 3 yağ asitleri, hafızayı ve düşünmeyi geliştirir. Tahinin yapısında bulunan manganez minerali de, sinir hücrelerinin ve beynin fonksiyonlarını destekler.

ANTİOKSİDAN ETKİLİDİR

Tahinin sağlığa olan birçok olumlu etkisinin altında, tahinin sahip olduğu antioksidan özelliğinin etkisi bulunmaktadır. Tahinin, anti-iltihap etkileri, astım ve solunum yolları problemlerine karşı koruyucu olması, bağışıklık sistemini koruması gibi birçok etkisi, tahinin antioksidan özelliğinden kaynaklanmaktadır.

ROMATİZMAYA ÇARE

Bakır minerali, romatizmal artrit den kaynaklanan, kemiklerde şişkinlik ve ağrılar şeklinde kendini gösteren hastalıkların şiddetinin azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Bakır bakımından zengin bir besin kaynağı olan tahin, eklem kemiklerinin sağlığını koruyarak romatizma riskini azaltır.

NASIL HAZIRLANIR?

Tahin yapmak için bir su bardağı susam, yarım su bardağı sıvı yağ gereklidir. Uzmanlar, değişik besinlerin yağlarını tüketmemiz gerektiğini vurguluyor. Zeytinyağının yanında fındık ya da mısır yağı gibi alternatif yağları karıştırarak kullanabilirsiniz. Susamı bir tavada kısık ateşte 6-7 dakika kavurun. Kavurduğunuz susamları blender’dan geçirin. Susamlar parçalandıktan sonra yağı yavaş yavaş ekleyerek blender’dan geçirmeye devam edin. Tahininiz istediğiniz kıvama geldiğinde yağ eklemeyi bırakın. 7-10 gün buzdolabında saklayabileceğiniz, bir su bardağı tahininiz hazır.