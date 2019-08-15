Karaciğeri koruyan sarımsak

Karaciğer yağlanması, karaciğerdeki yağ birikimini açıklayan bir terimdir. Karaciğer, vücuttaki ikinci en büyük organdır. Yediğimiz ve içtiğimiz her şeyi işlemek ve zararlı maddeleri kandan süzmek de dahil olmak üzere çok çeşitli işlevlerden sorumludur. Karaciğerin çok fazla yağlanması, uzun süreli karaciğer hasarına yol açabilir. Yağ içeren karaciğer hücrelerinin oranı yüzde 5’in üzerindeyken erken evre karaciğer yağlanması teşhis edilir. Bu genellikle mikroskop altında karaciğerden alınan küçük örneklere bakılarak yapılır.

KARIN AĞRISI VE HALSİZLİK

Belirtileri; iştahsızlık, kilo kaybı, karın ağrısı, halsizlik, bitkinlik, yorgun hissetme, hafıza bulanıklığı şeklindedir. Karaciğer yağlanması siroz ve karaciğer yetmezliğine dönüşürse, belirtileri şunları içerebilir: Genişleyen, sıvı dolu karın, cilt ve gözlerde sarılık, hafızanın zayıflaması, zihin bulanıklığı, anormal kanama. Karaciğer yağlanması, vücut çok fazla yağ ürettiğinde veya yağları yeterince verimli bir şekilde metabolize edemediğinde gelişir. Fazla yağ, biriktiği ve yağlı karaciğer hastalığına neden olduğu karaciğer hücrelerinde depolanır. Yağlanmanın derecesi ne kadar yüksekse, o kişinin kalp krizi geçirme riski de o oranda artar. Fibroza yakalanma riski siroza yakalanma riski o kadar çok fazladır. Bir kişide karaciğer yağlanması varsa yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol riskiyle karşı karşıya demektir. Bitkisel tedavi uzmanları yağlanmayı önleyen bitkisel kürü şu şekilde tarif ediyor: 1 kahve fincanı sızma zeytinyağı, 2 diş ezilmiş sarımsak, 5 adet saplarıyla beraber ezilmiş maydanoz ve 5 damla taze sıkılmış limon suyu karıştırılarak 15 gün boyunca aç karnına tüketilmelidir.

EN FAZLA 15 GÜN UYGULANMALI

Diğer kür için de 16 adet maydanoz ve yarım limon gereklidir. Maydanozu yapraklarıyla birlikte mutfak robotunun içerisine atın. Üzerine yarım limonu sıktıktan sonra içerisine yarım bardak su ilave edin. Tekrar karıştırdıktan sonra bir cam sürahi içerisinde muhafaza edip içebilirsiniz. Bu kürü sabah kahvaltısından yarım saat önce aç karnına içmeniz gerekir. 15 gün bu kürü uyguladıktan sonra bir hafta ara verip tekrar başlayabilirsiniz.

Yeşil çay da etkili

Günlük olarak yeşil çay içerek vücudunuzun hidrasyon seviyesini artırabilir, toksinler ve yağların dışarı atılmasına yardımcı olabilirsiniz. Yeşil çayda kateşinlerin lipitkatabolizmasını uyarmaya yardımcı olduğu bulunmuştur. Bu da karaciğerde yağ birikimini önlemeye yarar. Aynı zamanda karaciğer hastalığını önlemeye de faydalıdır. 2009 yılında kanser nedenleri ve kontrolü için yayımlanan bir çalışmaya göre yeşil çay içmek karaciğer kanserine yakalanma riskini de daha aza indirmektedir.

Bal ve limon karışımı

Limon, içerdiği antioksidan sayesinde detoksifikasyon ve karaciğerdeki enzimleri temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca yüksek miktarda C vitamini de içermesi nedeniyle karaciğerdeki enzimlerin sindirilmesini sağlar. Aynı zamanda karaciğer tarafından mineral emilimini artırmaya da yardımcı olur. Bir sürahiye bir limon suyunu ekleyin. Düzenli olarak için. İsterseniz içine biraz da bal ilave edebilirsiniz.

Pancarlı salata tüketin

Karaciğerin temizlenmesinde ve fonksiyonlarını yerine getirmesinde etkili olan başka bir güçlü yiyecektir. Flavonoidler ve beta karoten açısından zengin olan pancar, karaciğer fonksiyonlarını geliştirmeye yardımcı olur. Ayrıca pancarda doğal kan temizleyicileri de bulunur. Diyetinize günlük olarak taze pancar ya da meyve suyu ekleyin. Bir adet doğranmış ya da rendelenmiş pancara 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı ve yarım fincan limon suyu ekleyerek karaciğeri temizlemek için güçlü bir salata hazırlayın.