Karaciğer nakliyle ikinci baharını yaşıyor

  • Bist 100
    94831.4
  • Dolar
    5,7600
  • Euro
    6,4043
  • Altın
    275,6870
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Birlikte yaşadığı kadını demir çubukla bayıltana kadar dövdü! Birlikte yaşadığı kadını demir çubukla bayıltana kadar dövdü!
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı Zonguldak'ta sağanak nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
General ve amiral atamalarının dikkati çeken isimleri General ve amiral atamalarının dikkati çeken isimleri
Haziran yağışları bal üreticisinin yüzünü güldürdü Haziran yağışları bal üreticisinin yüzünü güldürdü
Türkiye'deki Hint düğünlerinde tarihi rekor Türkiye'deki Hint düğünlerinde tarihi rekor
BİLSEM mülakat sonuçlarına itiraz nasıl yapılır? BİLSEM mülakat itiraz dilekçesi indir BİLSEM mülakat sonuçlarına itiraz nasıl yapılır? BİLSEM mülakat itiraz dilekçesi indir
MKEK'ten 7,5 ayda 45 bin yerli silah MKEK'ten 7,5 ayda 45 bin yerli silah
Fransa'dan sonra İngiltere de YPG/PKK için 'çöpçatanlık' yapıyor Fransa'dan sonra İngiltere de YPG/PKK için 'çöpçatanlık' yapıyor
Tunus'ta devrimin ilk cumhurbaşkanı Merzuki yeniden yetki istiyor Tunus'ta devrimin ilk cumhurbaşkanı Merzuki yeniden yetki istiyor
Sakarya'dan 131 ülkeye otomotiv ihracatı Sakarya'dan 131 ülkeye otomotiv ihracatı
TMO son iki yılda 150 bin ton fındık aldı TMO son iki yılda 150 bin ton fındık aldı
Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman? Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ilk bölüm hangi gün saat kaçta? Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman? Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ilk bölüm hangi gün saat kaçta?
Bu hafta 9 film vizyona girecek Bu hafta 9 film vizyona girecek
Van Gölü'nde Urartuların izleri aranıyor Van Gölü'nde Urartuların izleri aranıyor
Çorba içerken akciğerine kaçan kemik 3 yıl sonra fark edildi Çorba içerken akciğerine kaçan kemik 3 yıl sonra fark edildi
Bakan Soylu: Yılbaşından bu yana 635 PKK'lı terörist öldürüldü Bakan Soylu: Yılbaşından bu yana 635 PKK'lı terörist öldürüldü
Kopernik Kitap'tan kitapseverler için müthiş bir eser daha: Xi Jinping Anekdotlar Kopernik Kitap'tan kitapseverler için müthiş bir eser daha: Xi Jinping Anekdotlar
Yeni Malatyaspor'un ilgilendiği Hamza Mendyl, Dijon’a imza attı Yeni Malatyaspor'un ilgilendiği Hamza Mendyl, Dijon’a imza attı
Jean Monnet Bursu başvuruları başladı Jean Monnet Bursu başvuruları başladı
Rejim ve Rusya'nın saldırılarında İdlib'de 6 sivil öldü Rejim ve Rusya'nın saldırılarında İdlib'de 6 sivil öldü
Monaco'nun Galatasaray'dan bir anda bonservis istemesi işleri karıştırdı Monaco'nun Galatasaray'dan bir anda bonservis istemesi işleri karıştırdı
Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları saat kaça kadar yapılır? Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları saat kaça kadar yapılır?
Kurban Bayramı'nda 7,7 milyar TL kartlı ödeme yapıldı Kurban Bayramı'nda 7,7 milyar TL kartlı ödeme yapıldı
Tüketici güven endeksi arttı Tüketici güven endeksi arttı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:30:00 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:30:50

Karaciğer nakliyle ikinci baharını yaşıyor

Erzurum'da kadavradan alınan karaciğerin uygun olmaması nedeniyle nakil gerçekleştirilemeyen 73 yaşındaki Fahri Tunç, ikinci bağışla sağlığına kavuştu.

Erzurum'un Horasan ilçesinde oturan 73 yaşındaki 6 çocuk babası Fahri Tunç, 10 yıl boyunca Hepatit B hastalığı dolayısıyla ilaç tedavisi gördü.

Bu süreçte tedavisinin sürdüğü Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine başvuran Tunç'a, karaciğer yetmezliğine bağlı siroz teşhisi konuldu.

Bağış listesine 1,5 yıl önce yazıldı

Tunç, ailesinin karaciğer dokularının bağışçı olmaları için uygun bulunmaması üzerine, 1,5 yıl önce kadavradan nakil listesine yazıldı.

Yaklaşık 1 ay önce kadavradan karaciğer bağışıyla umutlanan ve hastaneye çağrılan Tunç, karaciğerin uygun olmadığı tespit edilince hayal kırıklığı yaşadı.

Tunç'un beklediği ikinci müjdeli haber ise 15 gün önce Ordu'dan geldi.

Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan karaciğer, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk başkanlığındaki ekip tarafından Tunç'a başarıyla nakledildi.

Nakil sonrası adeta ikinci baharını yaşayan ve sağlığına kavuşan Tunç, taburcu edilerek evine gönderildi.

"Şans yüzüme ikincide güldü"

Fahri Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıldır karaciğer nakli beklediğini söyledi.

Uzun yıllar Hepatit B hastalığı için tedavi gördüğünü anlatan Tunç, "Hepatit B hastalığım yüzünden 10 yıl ilaç tedavisi gördüm ancak hastalığım geçmedi ve daha da ilerledi, sonunda Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezine geldim. Organ nakli gerektiği söylendi ve nakil için sıraya girdim." dedi.

Tunç, şöyle devam etti:

"Bir ay önce kadavradan karaciğer olduğu söylendi ve nakil için 2 kişiyi merkeze çağırdılar. Yapılan test ve sağlık kontrolleri sonrası karaciğer diğer çağrılan kişiye uygun görüldü. Aradan 15 gün geçtikten sonra yine 2 kişi çağrıldık, aynı tahlil ve kontroller sonrası karaciğerin bana uygun olduğunu söylendi ve ameliyata alındım. Şans yüzüme ikincide güldü ve nakil oldum. Çok şükür ameliyat başarılı geçti, sağlığım iyi."

Nakli yapan Prof. Dr. Öztürk ve ekibi ile hastane personeline güler yüzlü hizmetinden dolayı teşekkür eden Tunç, organ bağışlayan aileye minnetlerini dile getirdi.

Tunç, organ nakil bekleyen binlerce hasta olduğuna işaret ederek, vatandaşlardan organ bağışı yapmaları konusunda destek istedi.

"Organ bağışlayın, hayat kurtarın"

Kendisine organ bağışlayan aileye teşekkür eden Tunç, "73 yaşında organ nakli oldum. İkinci baharımı yaşıyorum, sağlık durumum, yemem, içmem ve gezmem çok iyi. Organ bağışlayın, hayat kurtarın. Bir insan öldükten sonra organı başka bir insanı yaşatıyorsa bu çok büyük sevaptır. Bir insanı yaşatıyorsun, bundan daha iyi birşey olamaz." diye konuştu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ