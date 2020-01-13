Karaciğer kanserinin ilk belirtisi karında şişlik ve ağrı

Karaciğer kanserinin sinsi ilerleyen ve erken dönemde belirti vermeyen bir hastalık olduğuna dikkat çeken Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen, “Karaciğer kanseri erken dönemde fark edilebilir belirtiler göstermeyebilir. Bu sebeple siroz gibi yüksek riskli hastalarda erken teşhis için yakın takip çok önemlidir” diyar ve en sık görülen belirtileri ise şu şekilde özetliyor; “Kilo kaybı, düşük iştah, mide bulantısı ve kusma, üst karın bölgesinde ağrı, karın bölgesinde şişkinlik, halsizlik ve yorgunluk, göz akında sarılık, geceleri terleme, kireç kıvamında beyaz dışkı.”