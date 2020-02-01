Kar körlüğüne karşı kışın da güneş gözlüğü takın 

Opr. Dr. Şehvar Nefesoğlu, “Güneşten gelen ultraviyole ışınların kornea epitel hücrelerinde yanığa neden olmasıyla yaşanan kar körlüğünden, kış aylarında da güneş gözlüğü kullanarak korunabiliyor. Kışın güneşin etkisinin azaldığı düşüncesiyle gözlüklerin kullanılmaması, göz sağlığını tehlikelere açık hale getirebiliyor” diyor. Nefesoğlu, “Kar körlüğü; ışığa karşı hassasiyet, gözde ağrı, iltihaplanmalar ve geçici görme kayıpları ile ortaya çıkıyor” diye ekliyor.

Kar körlüğünde, ağrılı bir dönem yaşandıktan sonra genellikle bir soruna neden olmadan iyileşme görülüyor.

