Kansızlığın tedavisi nedeninde

Kandaki alvuyarların içinde Hemoglobin(Hb) denilen bir protein vardır. Kanın kırmızı rengini verir. Bu Hb, kanda belirli bir seviyenin altına düşerse kansızlık gelişir. Kadınlarda 12g/dl, Erkeklerde 13.5g/dl nin altına kansızlık, anemi denilir. Anemi bir sonuçtur. Asıl önemli olan nedenini bulmaktır.

HÜCRELERİN YETERSİZ ÇALIŞMASI

Anemi yapan nedenleri şöyle düşünürüz: Ya kişinin kan yapan kemik iliği hücrelerinin yetersiz çalışması veya et, karaciğer, kuru üzüm vb gibi kan yapıcı besinleri uzun süre yememesi gerekir (uzun süren açlık, vejeteryanlık vs. gibi) ya da yediği halde kana geçmeyip bir nedenle dışkıyla bağırsaklardan atılıyor olması gerekir (çölyak, mide hastalıkları, ince barsak hastalıkları vb gibi). Ya da kan hücrelerinin beklenenden çok daha kısa yaşıyor olması (hemolitik anemi) gerekir. Diğer bir neden ise; çok daha sık gördüğümüz aşikar veya gizli bir biçimde bir yerlerden kanama olmasıdır (Bağırsak, prostat, mesane, vajinal kanama gibi). Sırasıyla açıklamaya başlarsak: Kemik iliğinin yeteri kadar kan yapamaması: İnsanlarda başlıca kan yapan yer kemik iliğidir. Kan yapımı için demir, B12 vitamini, folik asit başta olmak üzere birçok eser element ve besin öğesine ihtiyaç vardır. Vejetaryen veya veganlar yeteri kadar bu besinleri alamazsa kansızlık gelişir.

MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATLARI

Kemik iliği; lösemi, lenfoma gibi bir hastalık ile dolarsa kansızlık gelişebilir veya kemik iliği kendisi hasta ve kan üretemiyorsa (Aplastik anemi) yine kansızlık gelişir. Ama bu son iki hastalıkta başka bulgular da olaya eşlik eder. Sadece kansızlık olmaz. Kanama ve/veya infeksiyonlar da olaya eşlik edebilir. Kan yapıcı maddelerin kana geçememesi: Mide küçültme ameliyatları dolayısıyla veya başka bir nedenle mide küçültüldü veya alındıysa, midede yeteri kadar asit olmazsa veya midedeki bazı hücerelere karşı antikor gelişirse; kan yapıcı olan demir ve vitaminler kana geçemez ve dışkı ile bağırsaklardan atılırlar. Bunlara örnek B12 eksikliği yapan “pernisiyoz anemi-atrofik gastrit’’ olabileceği gibi bağırsaklardan emilimi engelleyen Çölyak gibi hastalıklar da olabilir.

SARILIK DA OLABİLİR

Çölyakta buğdayın içinde bulunan gluten adlı proteine karşı alerjik bir durum söz konusudur ve bağırsak iç yapısı bozulur; bağırsaktan faydalı gıdalar kana geçemez ve kansızlık oluşur. Kan hücrelerinin erken ölmesi: Alyuvarlar bazı hastalıklarda normal yaşam süresi olan 120 günden daha kısa süre yaşar. Bu duruma “Hemolitik anemi’’denilir. Değişik nedenlerle oluşabilir. Bu hastalarda sarılık da vardır. Tedavileri nedene yöneliktir.

KAN KAYBINA BAĞLI ANEMİLER

Bu grup anemiler sık görülür. İdrar yolları, reglle veya bağırsaklardan kanamayla demir kaybı oluşur. Bu nedenle kansızlık gelişir. Sık adet görme veya fazla adet görme şeklinde olabileceği gibi bağırsaklardan gizli kanama olarak da kansızlık oluşabilir. Bunu anlamak için dışkıda gizli kan testi istenir. Pozitif bulunursa mide bağırsak sistemini görmek için gastroskopi ve/veya kolonoskopi yapılır. Bazen negatif de bulunsa diğer bulgu ve şüpheye göre bu işlemler gerekir. Erkeklerde prostat problemleri de gizli kanama yapabilir. Sigara içenlerde daha çok görünen mesane kanserleri de yine demir eksikliği anemisi veya idrardan ağrısız kanama şeklinde ortaya çıkabilir. Bunların sonucunda kanser, damar açıklığı, ülser, yara, mide de mikrop bulunması (H.pylori) polip gibi problemlerle karşılaşılır. Bazen basur (hemoroid)ve/veya çatlak (anal fissür) da olaya eşlik edebilir veya tek neden olabilir. Bazen de Crohn veya ülseratif kolit gibi iltihabi bağırsak hastalıkları neden olabilir. Hepsinin kendine has tedavileri vardır. Önemli olan nokta şudur: kansızlık saptandığında demir veya vitamin tedavisi verilmeden önce muhakkak neden bulunup ona göre tedavi önerilmesi gerekir.