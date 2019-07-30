Kanseri robotlarla yeniyoruz

Tıp dünyasında cerrahinin ulaştığı en ileri teknoloji olan Da Vinci Robotik Cerrahi ya da diğer adıyla robot teknolojisi, ülkemizde de başarıyla uygulanıyor. Başta ABD'deki önemli merkezler olmak üzere, Türkiye’de de özellikle üroloji, kadın hastalıkları, genel cerrahi, KBB, göğüs cerrahisi, kalp cerrahisi ameliyatlarında kullanılan robotik cerrahi hakkında merak edilenleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Robotik Cerrahi ve Üroloji Kliniği Şefi Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük anlattı: “Robotik cerrahi sistemiyle cerrah, konsolun başında oturur pozisyonda çalışıyor. Ameliyat bölgesini 3 boyutlu olarak görüyor, kamerayı ve diğer aletleri ellerinin ve ayaklarının yardımıyla kullanarak komutlar veriyor. Bu komutlar eş zamanlı olarak uygulanıyor. Cerrah ameliyatı oturarak yapıyor” diyen Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük, 'Robotik cerrahide ameliyatlar, tıpkı laparoskopik cerrahide olduğu gibi, ‘port’ adı verilen küçük borucuklar yoluyla yapılıyor. Robotun kollarından biri kamerayı, diğer kollar cerrahi aletleri tutuyor. Ameliyat sırasında hasta başında duran bir cerrah konsoldaki cerraha yardım ediyor” diye konuştu.

HAREKET KABİLİYETİ YÜKSEK

Robotik cerrahi sistemiyle elde edilen görüntülerin ilgili bölgeye üç boyutlu görüntü ve derinlik hissi ile müdahale edilmesine olanak sağladığını anlatan Doç. Dr. Küçük, “Kamera cerrahın kontrolünde olduğu için derin ve dar bölgelerdeki anatomik yapılara dair büyültülmüş, görüntüler elde edilebiliyor. Ameliyat esnasında oluşabilecek yaralanmalar aza indirilebiliyor. Robotik cerrahinin kollarının ucundaki aletler, insan bileğine benzer şekilde her yöne 180 derece dönebiliyor. Bu aletler aynı zamanda insan bileğinin hareket kabiliyetinin çok ilerisinde bükülebildiği gibi 540 derece de döndürülebiliyor. Bu sayede vücudun birçok noktasına (özellikle dar ve küçük alanlarda) ulaşıp cerrahi müdahalelerde bulunulabiliyor' dedi.

EL TİTREMESİ ORTADAN KALKIYOR

“İnsan eli fizyolojik olarak az veya çok titreyebiliyor; ancak robotik cerrahinin kollarındaki hassas hareket kabiliyeti bu titremeyi ortadan kaldırabiliyor. Bu sayede riskli bölgelerde yapılacak müdahalelerde insan eline bağlı hatalar da azaltılabiliyor' diyen Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük, “Ameliyat esnasında cerrahlar genellikle ayakta olurlar ve bu da uzun süren cerrahi müdahalelerde yorgunluk nedeniyle ayakta durmayı zorlaştırabilir. Robotik cerrahide cerrah, ameliyatı oturur vaziyette karşısındaki konsoldan yönetiyor. Bu sırada fiziksel yorgunluğa bağlı stres azalırken cerrahın konsantrasyonu da artıyor” diye de ekledi.

HER OPERASYON UYGUN DEĞİL

Kendisine en çok 'Bütün ameliyatlar robotik cerrahiyle mi yapılmalı?' şeklinde bir soru yöneltildiğini belirten Doç. Dr. Küçük, 'Ameliyatların çoğunluğu robotik cerrahiyle yapılabilir. Fakat maliyet, pratiklik ve ajantaj göz önüne alınmalıdır. Genellikle ürolojide prostat, mesane ve böbrek kanserinde, kadın doğum alanında rahim ve yumurtalık kanseri ameliyatlarında, genel cerrahide bağırsak ameliyatlarında, bazı kalp ve göğüs cerrahisinde kullanılmaktadır. Laparoskopik olarak kolaylıkla yapılabilecek safra kesesi ameliyatı veya kapalı metotlarla yapılabilecek böbrek taşı ameliyatı için ameliyat avantajı sağlamayan yüksek maliyetli robotik cerrahiye ihtiyaç yoktur' dedi.

AMELİYATLAR TAMAMEN ÜCRETSİZ

Robotik cerrahide ücret almayan tek ülkeyiz. Hastanelerinde şimdiye kadar ortalama 5 bin robotik cerrahi operasyonu yapıldığını dile getiren Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük, “Dünyada robotik cerrahide halkından ek ücret almayan tek ülke, Türkiye” dedi. Doç Dr. Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa ve Amerika da robotik cerrahi için hastalardan yüksek meblağlarda ek ücret alınırken (50 bin dolar) ülkemizde hiçbir statü gözetmeksizin ve hiçbir ek ücret almaksızın tamamı Sağlık Bakanlığımızca karşılanılarak yapılıyor. Yurtdışında katıldığımız kongrelerde Avrupalı meslektaşlarımız ücretsiz hizmet vermemizi şaşkınlıkla karşılıyor.”

SAĞLIK PERSONELİNİN İŞ YÜKÜ AZALIYOR

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Robotik Cerrahi ve Üroloji Kliniği'nde görevli hemşireler Özlem Gül, Özlem Er ve Şeyda Varışlı, robotik cerrahiyle ameliyat olan hastaların iyileşme sürecinin çok daha hızlı olduğunu dile getirdi. Hemşireler, hastaların çok daha hızlı şekilde iyileştiğini daha az ilaç verildiğini anlatarak, 'Gaz çıkışları daha kolay oluyor. Ağrıları daha az oluyor, daha çabuk ayaklanıp 2 günde taburcu ediliyor. Açık ameliyatlar bir hafta 10 günde taburcu ediliyor. Açık vakalarda batın korsesi kullanılıyor fakat robotik cerrahiyle ameliyatı yapılan hastaların korse kullanmasına gerek kalmıyor. Açık vakaların ilk ayağa kalkışları daha zor oluyor' dedi.

RİSKLİ BÖLGELERE MÜDAHELE İMKANI

Robotik Cerrahi sisteminin kollarında bulunan enstrümanlar 7 kademeli serbest hareket etme özelliğine sahip küçük aletler olarak tanımlanabilir. Bu aletlerin uçları ‘endowrist’ adı verilen sistem sayesinde kendi eksenleri etrafında 540 derece dönebiliyor (el bileğinizin kendi etrafında yaklaşık 2 kere döndüğünü hayal edin) ve insan elinin bilek hareketlerini taklit edebiliyor. Bu aletler aracılığıyla çok dar ve derin bölgelerde cerrahi müdahale yapılabiliyor. Robotik cerrahi sistemi “tremor scaling” özelliğiyle cerrahın operasyon anındaki olası el titremesini hiçbir şekilde aletlere iletmiyor. Ayrıca bu aletler cerrahın kontrolü dışında çalışmıyor.

YURDIŞINDAN GELEN ÇOK HASTA VAR

Amerika'da robotun kullanıma girişinden 3-4 yıl sonra, ülkemizde de bu cihazlar kamu ve özel sağlık kuruluşlarında temin edilerek ameliyatlar yapılmaya başlandı. 10 yılı geçen bu sürede Türkiye robotik cerrahi bakımından Avrupa'da hatırı sayılı bir ülke oldu. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Robotik Cerrahi merkezinde Belarus, Bulgaristan ve Kosova başta olmak üzere 10'dan fazla ülkenin vatandaşı sağlık turizm kapsamında robotik cerrahi ile ameliyat ediliyor. Hastanemiz Uluslararası hastaların Sağlık Turizmi Kliniği olarak biliniyor. Bünyemizdeki hemşirelere, sırf bu nedenle yabancı dil eğitimi verildi.

HASTALAR SONUÇTAN MEMNUN

‘Bodrum’da tatil yaparken hastalık teşhisi konuldu. Burada çok hızlı bir şekilde tetkiklerim yapıldı ve dün ameliyat oldum. Bugün son derece iyiyim, ayağa kalktım. Ağrım yok

Doktoruma ne zaman Bodrum’a dönebileceğimi sordum. 10 gün sonra denize girebilirmişim. Çok mutluyum.’ ‘Babam da kolon kanserinden ameliyat olmuştu. Fakat operasyonu açık yapılmıştı.

İyileşme sürecinin aylar sürdüğünü hatırlıyorum. Televizyon programları sayesinde doktorumuz Eyüp Veli Küçük’ten haberdar oldum ve kendisine muayene oldum. Robotik cerrahiyle ameliyatım yapıldı, ertesi gün ayaklanmıştım.’ 'Derince’de yaşıyorum. Hastalık teşhisi konulduktan sonra internetten araştırma yaptım. Robotik cerrahiyle Ümraniye

Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyatlar yapıldığını öğrenince buraya geldim. Tek kuruş ödemeden operasyonum gerçekleştirildi. Enfeksiyon kapma riski çok az olduğu için bu ameliyatı tercih ettim.'