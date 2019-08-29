Kanser sağlıklı komşu hücreleri kök hücreye dönüştürerek büyüyor

Keşif, İngiltere'de Francis Crick Enstitüsünde görevli bilim insanlarının son teknoloji bir teknikle tümörün mikro çevresindeki dokuyu inceledikleri sırada yapıldı.

Enstitüde grup lideri Ilaria Malanchi, tekniğin, tümörün mikro çevresindeki değişimleri gözlemede eşsiz bir fırsat sunduğunu belirterek, bu bölgedeki sağlıklı hücrelerin kök hücre durumuna gerilediğini ve kanserin büyümesini desteklediklerini ortaya çıkardıklarını söyledi.

Malanchi, "Kanser komşularını baştan çıkarıp bölgesini büyütecek hale dönüştürüyor. Bu tümörün büyümesi ve metastazıyla bağlantılı değişimleri daha iyi anlamamıza, hastalığı tedavide daha iyi stratejiler geliştirmemize yardım edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tekniğin, komşu hücreler tarafından tutulan, hücrenin içine nüfuz eden floresan bir proteini serbest bırakmak üzere programlanmış kanser hücrelerini dayanak aldığı belirtildi. Teknik akciğerlere sıçramış meme kanseri olan farelerde kullanıldı.

Çalışmanın ayrıntıları Nature dergisinde yayımlandı.

(AA)