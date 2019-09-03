Kanser orta-yüksek gelirli ülkelerde 50'li yaşlarda bir numaralı ölüm sebebi

Kanada'da McMaster Üniversitesi, beş kıtada 21 ülkede binlerce kişinin yaşamlarının incelendiği küresel araştırma programından faydalanarak bir çalışma yürüttü.

Çalışma, Türkiye, İsveç, Kanada, Şili, Arjantin ve Polonya dahil orta refah düzeye sahip ülkeler ile zengin ülkelerde 50'li yaşlarda kanserden ölme olasılığının, kardiyovasküler rahatsızlıklar ile kıyaslandığında iki buçuk kat arttığını ve bir numaralı ölüm nedeni haline geldiğini ortaya koydu.

Refah düzeyinin düşük olduğu Bangladeş, Pakistan, Hindistan ve Zimbabve gibi ülkelerde ise tam tersi olarak orta yaşlıların, kardiyovasküler rahatsızlıklardan yaşamlarını yitirme riskinin, kanserin üç katı olduğu görüldü.

Çalışmada faydalanılan küresel araştırma programı çerçevesinde 2005-2016 yıllarında 162 bin 534 kişinin yaşamlarının incelendiği, başlangıçta yaş ortalamasının 50 olduğu belirtildi.

Kişilerin yaşadığı ülkelerin düşük, orta ve yüksek gelir düzeyine sahip olmak üzere üç kategoriye ayrıldığı, süreç içerisinde 11 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, iki bininin ölüm nedenlerinin bilinmediği kaydedildi.

Alanında en geniş kapsamlı araştırma olduğu ifade edilen çalışmanın ayrıntıları Lancet dergisinde yayımlandı.

Uzmanlar, dünya çapında 50'li yaşlarda ölümün başlıca sebeplerinin, kalp rahatsızlıkları ve inme olduğunu da vurguladı.

(AA)