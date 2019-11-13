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13 Kasım 2019 Çarşamba 14:24:47 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 14:25:33

Kan ürünleri ve doku ihtiyacı 'biyobanka' ile karşılanacak

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, kan ürünleri ve doku ihtiyaçlarının karşılanması için Sağlık Bakanlığının da desteğiyle biyobanka kurulması noktasında birtakım adımları olacağını söyledi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine, Kızılay'ın 2005'te başlattığı güvenli kan temini programıyla o günlerde 300 binlerde olan bağışın artık 3 milyona yaklaştığını söyledi. Bu destansı başarının dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Kınık, artık radyolarda eskiden olduğu gibi "Şu hastanede, bu grupta kan aranıyor, hastaneye başvurun." gibi anonsların duyulmadığını bildirdi.

Yüzde 90 Kızılay'ın temin ettiği güvenli kan sistemiyle bütün hastanelerin işletildiğini aktaran Kınık, bunun kısa sürede yüzde 100'e kavuşacağını dile getirdi. Kızılay'ın 4 milyonu aşkın düzenli kan bağışçısı olduğuna değinen Kınık, Türkiye'de kemik iliği ve kan bekleyenlerin ihtiyaçlarının, milli kaynaklarla dünyanın en güvenli modeliyle çok hızlı karşılandığını ifade etti.

Kanın fabrikada, laboratuvarlarda yapılamadığını, sadece insanların bağışıyla olduğunu anlatan Kınık, "Kan ürünleri ve doku ihtiyaçlarının karşılanması için Sağlık Bakanlığının da desteğiyle biyobanka kurulması noktasında birtakım adımlarımız olacak. Biyobanka, sağlık sektörümüzün millileşmesi noktasında önemli. Biyobanka, sektöre ve dünyaya şifa sunmaya devam edecek." diye konuştu.

"Bir ünite kanı üçe bölüyoruz"

Kınık, bir ünite kanı, eritrosit süspansiyonu, trombosit ve plazma olarak üçe bölerek hastalara günlük operasyonla ulaştırdıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kemik iliğindeki kök hücreler de fabrikalarda yapılamıyor. Lösemi ve ağır kan hastaları, doku ikizinden yapılan kök hücreyle hataya tutunabiliyor. Sağlık Bakanlığımız ile başlattığımız TÜRKÖK programı kapsamında 650 bine yaklaşan donasyonumuz (bağış), 1500'ü aşan başarılı naklimiz ve 4 bin civarında da eşleşmemiz var. Bu, 4 yılda gerçekleşen başarılı bir operasyon. Çok kısa süre içerisinde milli havuzumuz oluştu, dünyaya da entegre bir sistem. Dünyadaki hastaların Türkiye'dekilerle eşleşmesi evrensel bir nokta."

"Kışın da kan bağışlayın"

Kış mevsiminde kan bağışında düşüş yaşandığına değinen Kınık, "Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Özellikle kış mevsimlerinde insanların sokağa çıkması ve gezmesi azaldığı için doğal kan bağışında da bir azalma yaşanıyor. Düzenli kan bağışçılarımızın bağış periyotlarını özellikle kış dönemine denk getirmesini arzu ediyoruz. Kan, kış da olsa ramazan da olsa ihtiyaçtır." dedi.

(AA)

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