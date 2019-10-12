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12 Ekim 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 00:43:59

Kalp sağlığı için ceviz yağı

Yüksek miktarda omega 3 ve omega 9 doymamış yağ içeren ceviz yağı düzenli tüketildiğinde damar sertliğini engelleyip, kan dolaşımını artırır. Kalp krizi riskini en aza düşürür.

Günde bir avuç ceviz yemenin kalp krizi riskini en aza indirdiği bilinen bir gerçektir. Yapılan yeni bir araştırmada bir avuç ceviz yendikten 4 saat sonra, kan damarlarının esnekliğinde ve kolesterol seviyesinde iyi kan akışına yardımcı olacak düzeyde bir gelişme olduğu kaydedildi. Beslenme uzmanları, ceviz yağının kalbi koruduğunu, üstelik bağışıklığı güçlendirdiğini dile getirdi.

PROTEİN VE FOSFOR

Cevizin  soğuk pres yöntemi kullanılarak sıkılmasıyla elde edilen ceviz yağı, omega-3 yağ asitleri bakımından çok zengindir. Omega-3 yağ asitleri, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu ancak kendisinin üretemediği bir yağdır. Ceviz yağı kullanarak vücudumuzun ihtiyaç duyduğu ve son derece faydalı olan omega-3 yağ asitlerini alabiliriz. Ceviz yağında protein, potasyum, fosfor, magnezyum ve bakır gibi besleyici minerallerin bulunduğunu dile getiren uzmanlar faydalarını şu şekilde sıralıyor:

Kalp hastalığına yakalanma riskini düşürür: İçerdiği omega-3 yağ asidi olan alfa-linolenik asitle sağlıklı kan damarlarına yardımcı olur ve kalp hastalığı riskini azaltır.

Kan dolaşımını artırır: Yüksek miktarda omega 9 doymamış yağ içerdiğinden, damar sertliğini engeller ve kan dolaşımını artırır. Damar esnekliği, yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarının başlıca sebeplerinden olduğu için günde 2-3 adet ceviz ya da bir miktar ceviz yağı tüketmek tavsiye edilmektedir.

İltihapı önler: Omega3 ve omega 6 gibi çoklu doymamış yağlarla ceviz, romatizma ve diğer iltihaplı hastalıklara yakalanma riskini önemli ölçüde düşürür.

Egzama gibi cilt rahatsızlıklarından korunma sağlar: Günde birkaç tatlı kaşığı ceviz yağı egzama gibi döküntülü cilt rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı olur.

CİLDİ GENÇLEŞTİRİR

Yaşlanma etkilerini azaltır: Antioksidan içeren ceviz ve ceviz yağı hücre hasarına neden olan serbest radikalleri kontrol altında tutar ve yaşlanmanın etkilerini geciktirir.

Hormon seviyesinin normal düzeyde kalmasına yardımcı olur: Selenyum, fosfor, magnezyum, çinko, demir yönünden zengin olan ceviz, ayrıca hormonları dengeleyici özelliği bulunan kalsiyum da içermektedir.

Cilt sağlığına yardımcı olur: B-1, B-2, ve B-3 vitaminleriyle cilt yüzeyinin daha pürüzsüz olmasına ve kalitesinin artmasına yardımcı olur.

EMZİREN ANNELERE CEVİZ SUYU

n Hem ara öğün, hem de tatlılarda, salatalarda kullanılabilen ceviz suyunu  tüketmek de çok faydalıdır. Bir bardak suyun içine ceviz koyup bir gece bekleterek ceviz suyu elde etmeniz mümkün. Sindirimi düzenlir, kabızlığı giderir. Bağışıklığı güçlendirir, soğuk algınlığının önüne geçer. Emziren annelerde ceviz suyundaki vitaminler süt yoluyla bebeğe de geçer. İçeriğindeki vitaminlerle beyindeki fonksiyonları güçlendirir. Böylece ileride alzheimer gibi beyin rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürür. Ceviz suyu, kilo vermeye yardımcıdır. İçerdiği protein özleriyle vücudun yağ yakmasını hızlandırır ve böylece özellikle istenmeyen bölgelerdeki yağ birikimine etki eder. Metabolizmayı da hızlandırdığı için, kilo vermeye çalışanların her gün aç karnına bir bardak ceviz suyu içmesi önerilir.

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