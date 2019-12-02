  • Bist 100
    107683
  • Dolar
    5,7443
  • Euro
    6,3305
  • Altın
    271,1090
İstanbul
5 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Dünyanın her ülkesinden nadir tavukları getirdi, şimdi bütün dünyaya satıyor! Dünyanın her ülkesinden nadir tavukları getirdi, şimdi bütün dünyaya satıyor!
16 yaşındaki kız çocuğu kayıp 16 yaşındaki kız çocuğu kayıp
Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı
Uyku apnesi hastalarına 'felç' uyarısı Uyku apnesi hastalarına 'felç' uyarısı
Kas hastası küçük Onur'un annesi evladının başından ayrılmıyor Kas hastası küçük Onur'un annesi evladının başından ayrılmıyor
HIV düzenli ilaç kullanımıyla kontrol altında tutulabiliyor HIV düzenli ilaç kullanımıyla kontrol altında tutulabiliyor
Elli yaş üstü her dört kadından biri uykusuzluktan şikayetçi Elli yaş üstü her dört kadından biri uykusuzluktan şikayetçi
Kalp naklinden sonra ilk mesajı 'Yeni kalbimi hiç üzmeyeceğim' oldu Kalp naklinden sonra ilk mesajı 'Yeni kalbimi hiç üzmeyeceğim' oldu
Minibüsçü dehşeti! 'Tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz' dedikleri şoförden dayak yediler Minibüsçü dehşeti! 'Tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz' dedikleri şoförden dayak yediler
Tekstil atölyesinden dünya şampiyonu çıktı Tekstil atölyesinden dünya şampiyonu çıktı
Minibüsçü dehşeti! 'Tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz' dedikleri şoförden dayak yediler Minibüsçü dehşeti! 'Tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz' dedikleri şoförden dayak yediler
Trabzonspor son dakikalarda yıkılıyor Trabzonspor son dakikalarda yıkılıyor
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı yapıyor! İŞKUR Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru şartları Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı yapıyor! İŞKUR Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru şartları
Ampute futbol hayatını değiştirdi Ampute futbol hayatını değiştirdi
'Sihirli Flüt'ün notaları Ankara ve Tarsus'ta yankılanacak 'Sihirli Flüt'ün notaları Ankara ve Tarsus'ta yankılanacak
İş yerinde bu sitelere giren yandı! Kovulma sebebi sayıldı... İş yerinde bu sitelere giren yandı! Kovulma sebebi sayıldı...
Piyanist Pekinel kardeşlerin albümü Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri'ne aday Piyanist Pekinel kardeşlerin albümü Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri'ne aday
'Vatan ve hürriyet şairi' Namık Kemal'in vefatının 131. yılında anılıyor 'Vatan ve hürriyet şairi' Namık Kemal'in vefatının 131. yılında anılıyor
G.Saray sıradaki 11 maçının 9'unu İstanbul'da oynayacak G.Saray sıradaki 11 maçının 9'unu İstanbul'da oynayacak
Taksim’de önlem almadan metrelerce yüksekten iskele söktüler Taksim’de önlem almadan metrelerce yüksekten iskele söktüler
Evi yakmak isterken kendilerini yaktılar Evi yakmak isterken kendilerini yaktılar
Tunceli Müzesi kentin binlerce yıllık tarihine ışık olacak Tunceli Müzesi kentin binlerce yıllık tarihine ışık olacak
Merve Özbey'in nişanlısı Kenan Koçak kimdir? Kenan Koçak kaç yaşında, ne iş yapıyor? Merve Özbey'in nişanlısı Kenan Koçak kimdir? Kenan Koçak kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Amorium Antik Kenti turizme açılmayı bekliyor Amorium Antik Kenti turizme açılmayı bekliyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Aralık 2019 Pazartesi 11:23:27 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 11:24:01

Kalp naklinden sonra ilk mesajı 'Yeni kalbimi hiç üzmeyeceğim' oldu

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki gençten alınan kalbin nakledilmesiyle hayata tutunan 40 yaşındaki Mehmet Ali Tuncer, artık daha sağlam atacak kalbiyle yeni bir hayata başlayacak.

Alanya Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 40 yaşındaki Tuncer'e bir yıl önce nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

Üç çocuk babası Tuncer, tedavi için geldiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, hayata tutunabilmesi için acil kalp nakli olması gerektiğini öğrendi.

Zor günler geçiren Tuncer kalp nakli beklerken, beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki bir gencin ailesi oğullarının organları ile kollarını bağışladı.

Gencin kalbi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından 3,5 saat süren ameliyatla Tuncer'e nakledildi. Başarılı geçen naklin ardından Tuncer'in kalbi artık daha sağlam atmaya başladı.

Tuncer, AA muhabirine, nakil olmadan önce merdiven çıkmakta bile zorlanır hale geldiğini, tedavisi sürerken "Kalp bulundu." haberinin mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını ifade etti.

Naklin ardından kendine geldiğinde hemen elini götürdüğü kalbinin atışlarını hissedince çok duygulandığını anlatan Tuncer, şöyle konuştu:

"Nakilden sonra sevinç gözyaşları döktüm. Hastalığım nedeniyle çocuklarımla yeteri kadar ilgilenemiyordum. Çocuklarıma artık çok daha fazla zaman ayıracağım. Onlara daha fazla değer vereceğim. Yeni kalbimi hiç üzmeyeceğim, onu iyi koruyacağım, bakacağım. Herkesi mutlu edeceğim ki ben de mutlu olayım. Daha mutlu, huzurlu, yepyeni bir hayat yaşamayı düşünüyorum. Organları bağışlayan aileye de teşekkür ederim. Onların acısını paylaşıyorum. Kendilerine minnettarım. Birçok insana yeni bir hayat bağışladılar."

"Nakilden başka şansı yoktu"

Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Bayezid ise hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Hastanın nakil öncesi çok zor günler geçirdiğini vurgulayan Bayezid, şunları kaydetti:

"Kalbin kas gücü yüzde 20'nin altına düşmüştü. Nakilden başka şansı yoktu. Güzel geçen bir ameliyatın ardından hayata tutundu. Türkiye'de kalp nakli bekleyen bin 200 kişi var. Her yıl 80'ine nakil yapılıyor. Organ bağışını artırarak zor durumdaki son dönem kalp yetmezliği yaşayan hastaları kurtarabiliriz. Akdeniz Üniversitesinde bu yıl dördüncü naklimizi yaptık. Zor durumdaki hastalara da yapay kalp konabiliyor. Şimdiye kadar üniversitemizde 105 kalp nakli, 350 civarında da yapay kalp nakli yaptık. Yani sadece nakille hayata tutunma şansı olan 450'den fazla hastayı tedavi etmiş olduk."

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ