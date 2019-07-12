Kalp dostu yasemin çayı

Yasemin çayı “bitkisel çay” olarak değerlendirilmez, çünkü aslında normal bir çaydır. Tıpkı yeşil, beyaz, siyah veya oolong çayı gibi. Tek fark, aromalı güzel bir kokusunun olmasıdır. Yasemin çayı; faydalı etkiler taşıyabilecek kateşin ve epikateşin gibi nadir antioksidanları vücut sisteminize eklemenin iyi bir yoludur. Kendine özgü aroma ve tadıyla birlikte, stresi ve kalp krizi riskini azaltmaya ve sindirim sistemini geliştirmeye yardımcı olan birçok faydalı niteliğe sahiptir.

İçerisinde A ve B vitaminleri bulundurur, bitkisel yağlar ve mineraller açısından da zengin özellikler taşır. Bağışıklık sistemini tehlikeye sokabilecek zararlı serbest radikallerin vücuttan atılmasını sağlayan yasemin çayı, kişide oluşabilecek herhangi bir hastalığı önlemeye yardımcı olur. Kolesterolün iltihaplanarak damarları tıkamasını önler, arterlerin temiz çalışmasını sağlayarak kalp krizi riskini en aza indirir. Kalp hastalarında kan basıncının dengede kalmasını sağlayarak uzun vadede kötü bir sonuçla karşılaşmayı önler. Glikozu dengede tutarak diyabet oluşumunu engeller.