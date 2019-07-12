  • Bist 100
    99.406
  • Dolar
    5,6832
  • Euro
    6,4065
  • Altın
    256,9706
İstanbul
20 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son Dakika... Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti Son Dakika... Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarıları art arda geliyor! Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarıları art arda geliyor!
Garry Rodrigues, İstanbul'a geldi Garry Rodrigues, İstanbul'a geldi
Cam silerken 6. kattan düştü, at sevgisiyle hayata tutundu Cam silerken 6. kattan düştü, at sevgisiyle hayata tutundu
Togo hükümetinden halka 'rüşvete karşı ayaklanın' çağrısı Togo hükümetinden halka 'rüşvete karşı ayaklanın' çağrısı
Göçmen Kaçakçılığı operasyonunda 41 kişi tutuklandı Göçmen Kaçakçılığı operasyonunda 41 kişi tutuklandı
RTÜK'ün üç yeni üyesine ilişkin karar Resmi Gazete'de RTÜK'ün üç yeni üyesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İdlib için çağrı BM Genel Sekreteri Guterres'ten İdlib için çağrı
THY Toronto'ya uçuşlarının 10. yılını kutladı THY Toronto'ya uçuşlarının 10. yılını kutladı
Resmi Gazete'den mobil uygulama Resmi Gazete'den mobil uygulama
Kalp dostu yasemin çayı Kalp dostu yasemin çayı
Doğum heyecanı Doğum heyecanı
Çabuk unuttu Çabuk unuttu
Ayrılık bahanesi anne Ayrılık bahanesi anne
Yardım için çalışacaklar Yardım için çalışacaklar
Kuzey Kore'den F-35 tehdidi: Uçakları yok ederiz Kuzey Kore'den F-35 tehdidi: Uçakları yok ederiz
İlk parçalar Türkiye'de İlk parçalar Türkiye'de
Raylı sistemlerde yerli atak Raylı sistemlerde yerli atak
Cari açık mayısta eridi Cari açık mayısta eridi
Çalışan anneye kreş yardımı Çalışan anneye kreş yardımı
Engellemeye gücümüz yetmez Engellemeye gücümüz yetmez
Ekonomi alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi Ekonomi alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
Sudan'dan darbe girişimi iddiası! Sudan'dan darbe girişimi iddiası!
Yalova'da korkutan deprem! İşte şiddeti Yalova'da korkutan deprem! İşte şiddeti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 01:28:12

Kalp dostu yasemin çayı

Güzel kokusuyla bilinen yasemin çayı, kalp krizi riskini azaltır, bağışıklığı güçlendirerek, kolesterolü düşürür ve diyabeti önler.

Yasemin çayı “bitkisel çay” olarak değerlendirilmez, çünkü aslında normal bir çaydır. Tıpkı yeşil, beyaz, siyah veya oolong çayı gibi. Tek fark, aromalı güzel bir kokusunun olmasıdır. Yasemin çayı; faydalı etkiler taşıyabilecek kateşin ve epikateşin gibi nadir antioksidanları vücut sisteminize eklemenin iyi bir yoludur. Kendine özgü aroma ve tadıyla birlikte, stresi ve kalp krizi riskini azaltmaya ve sindirim sistemini geliştirmeye yardımcı olan birçok faydalı niteliğe sahiptir. 

İçerisinde A ve B vitaminleri bulundurur, bitkisel yağlar ve mineraller açısından da zengin özellikler taşır. Bağışıklık sistemini tehlikeye sokabilecek zararlı serbest radikallerin vücuttan atılmasını sağlayan yasemin çayı, kişide oluşabilecek herhangi bir hastalığı önlemeye yardımcı olur. Kolesterolün iltihaplanarak damarları tıkamasını önler, arterlerin temiz çalışmasını sağlayarak kalp krizi riskini en aza indirir. Kalp hastalarında kan basıncının dengede kalmasını sağlayarak uzun vadede kötü bir sonuçla karşılaşmayı önler. Glikozu dengede tutarak diyabet oluşumunu engeller.

Engellemeye gücümüz yetmez
Çalışan anneye kreş yardımı
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarıları art arda geliyor!
Cam silerken 6. kattan düştü, at sevgisiyle hayata tutundu
Sudan'dan darbe girişimi iddiası!
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında karar
Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz şehitleri için kısa film
TSK'dan Suriye sınırına komando takviyesi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye S-400 mesajı:
Srebrenitsa Soykırımı: Sürece nasıl gelindi, neler yaşandı?
Sosyal medya fenomeni Pelinsu, gözaltı sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Türkiye'nin 'nüfus haritası' çıkarıldı
23 yaşındaki Iraklı genç iki aydır kan ağlıyor
O teröristlerin yakalanma anına ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı
Özal’ın doktoru ABD'deki FETÖ üniversitesinde görüntülendi
A Milli Takım'da flaş karar! Görevinden istifa etti
Merkel'in titreme nöbetine özel önlem
Merkez Bankası rezervleri geçen hafta 851 milyon dolar arttı
NATO boru hattından 2 ton yakıt çalan 5 kişi yakalandı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ