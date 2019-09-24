Kalp dostu hibiskus

Bir bardak suyu kaynattıktan sonra içine 1-2 çay kaşığı kuru hibiskus yaprağını atın ve demlenmesi için bardağın ağzını kapatın. Demlenmesini beklerken, ağız tadınıza göre tarçın veya zencefili bu aşamada ilave edebilirsiniz. 15-20 dakika bekledikten sonra süzerek içebilirsiniz.

BALLA TATLANDIRILABİLİR

Daha yoğun ve güçlü bir tat için daha fazla hibiskus yaprağı kullanabilirsiniz. Fakat 20 dakikadan fazla demlenmesini beklerseniz, çayın tadı biraz acılaşacaktır. Yine ağız tadınıza göre balla tatlandırabilirsiniz. Hibiskus çayının idrar söktürücü özelliği vardır. Kan basıncını düşürücü etkisinin yanında idrara çıkmayı da artırarak rahatlama sağlar. Antioksidan özelliği nedeniyle kolesterol düşürücüdür.Kalp hastalıklarına karşı korur. Aynı zamanda karaciğere karşı da yararlıdır. C vitamini zenginidir. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirir.

KABIZLIĞIN DA ÇARESİ

Hibiskus çayı, bedeni ve zihni rahatlatır, sinir sistemini sakinleştirir. Susuzluğu giderir. Vücudun, sıvı eksikliğini karşılar. Toksinlerin atılmasına yardım eder. Sindirim sistemine fayda sağlayarak hazımsızlığı da giderir. Bağırsak hareketlerini artırır, bu nedenle kabızlık için çözüm sağlar.