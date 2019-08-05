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05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 02:47:23

Kalbi koruyan lezzetli karışım

Ceviz ve bademi zeytinyağıyla karıştırarak hazırlayacağınız kürü, her sabah aç karnına bir kaşık tüketerek kan şekerini dengeleyin, kalp krizi riskini en aza indirin. 

Sağlıksız beslenme ve düzensiz hareket etme gibi faktörler, vücut sağlığını olumsuz etkiler. Özellikle, obezite ve kalp rahatsızlıklarının ortaya çıkmasında temel etken olan bu iki faktörü önleyerek daha sağlıklı bir yaşam sürdürülebilir. Zeytinyağı, ceviz ve badem gibi, omega- 3 yağ asidi bakımından zengin besinlerden hazırlanan kürle güne başladığınızda birçok faydasını göreceksiniz.  

OMEGA 3 ZENGİNİ 

Ceviz, içerdiği yüksek omega 3 yağlarıyla kalp ritmini düzenler ve kalp krizi riskini yüksek seviyede engeller. Günlük ortalama 3 ila 4 adet ceviz yiyen kişi omega 3 yağının büyük bir çoğunluğunu almış olur. Öte yandan bademde bulunan doymamış yağlar, protein ve potasyum, kalp sağlığı için önemlidir. Bademin içerdiği E vitamini, ayrıca etkili bir antioksidandır. 

MAGNEZYUM ETKİSİ 

Bademde bol miktarda bulunan magnezyum kalp krizini önlemeye yardımcı olurken, aynı zamanda kalp hastalıkları riskini azaltır. Badem, arter inflamasyonuna neden olan sorunların etkisini azaltır. Folik asit açısından da iyi bir kaynaktır. Bu nedenle arterlerde yağ leke oluşumuna neden olan homosistein seviyesini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca badem, arter duvar hasarına karşı güçlü bir kalkan oluşturmak için E vitaminiyle destek olur.  

NASIL HAZIRLANIR?  

- İki yemek kaşığı zeytinyağı 

- 4 adet badem

- 2 adet ceviz  

Bir kaba zeytinyağını koyun. Ceviz ve bademi iyice ezdikten sonra içine ekleyip karıştırın. Streçle üzerini kapatıp bir gün buzdolabında bekletin. Ertesi sabah aç karnına iki kaşık yiyin. Her gün taze yapılarak tüketilmesi daha faydalıdır.  

KOLESTEROLÜ DENGELER

- İşte beslenme uzmanlarının önerdiği zeytinyağı, ceviz ve badem karışımının faydaları:

- Gün boyu vücudun enerji seviyesinin yüksek olmasını sağlar.  

- Damar sağlığını olumlu etkilediğinden, kalbin daha iyi çalışmasını sağlar. Kalp krizi riskini en aza indirir.  

- Üç besin de antioksidan bakımından zengin olduğundan, yemek borusu, mide ve bağırsaklardaki zararlı toksinleri vücuttan atar. Böylece kabızlık, ishal, reflü gibi rahatsızlıkların yanı sıra kanser gibi ciddi hastalığı da önler. 

- Kötü kolesterol seviyesini düşürür aynı zamanda kana doğal şeker ilave ederek diyabeti önler. 

- Ceviz ve badem, lif bakımından zengin olduğundan gün boyu tokluk hissi vererek kilo vermenize de yardımcı olur. 

- Vücuttaki serbest radikalleri azalttığından stres ve depresyon gibi rahatsızlıklara iyi gelir. 

- Zeytinyağı vücuttaki genç hücre sayısını çoğaltarak yaşlanmayı geciktirir. Ceviz ve badem ise dermis tabakasının hasara uğramış hücrelerini onararak kırışıklığı, sivilce ve akne oluşumunu önler.  

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