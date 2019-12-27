Kalbi koruyan karışım

Sağlıksız beslenme ve düzensiz hareket etme gibi faktörler, vücut direncini olumsuz etkiler. Özellikle obezite ve kalp rahatsızlıklarının ortaya çıkmasında temel etken olan bu iki faktörü önleyerek daha sağlıklı bir yaşam sürdürülebilir. Zeytinyağı, ceviz ve badem gibi omega- 3 yağ asidi bakımından zengin besinlerden hazırlanan kürle güne başladığınızda birçok faydasını göreceksiniz. Ceviz, içerdiği yüksek omega 3 yağlarıyla kalp ritmini düzenler ve kalp krizi riskini yüksek seviyede engeller. Günlük ortalama 3 ila 4 adet ceviz yiyen kişi omega 3 yağının büyük bir çoğunluğunu almış olur. Öte yandan bademde bulunan doymamış yağlar, protein ve potasyum, kalp sağlığı için önemlidir. Bademin içerdiği E vitamini ayrıca etkili bir antioksidandır.

VİTAMİN İÇERİĞİ ZENGİN

Bademde bol miktarda bulunan magnezyum, kalp krizini önlemeye yardımcı olurken, aynı zamanda kalp hastalıkları riskini azaltır. Badem, arter inflamasyonuna neden olan sorunların etkisini azaltır. Folik asit açısından da iyi bir kaynaktır. Bu nedenle arterlerde yağ leke oluşumuna neden olan homosistein seviyesini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca badem, arter duvar hasarına karşı güçlü bir kalkan oluşturmak için E vitaminiyle destek olur.

ZARARLI TOKSİNLERİ VÜCUTTAN ATAR

Damar sağlığını olumlu etkilediğinden, kalbin daha iyi çalışmasını destekler. Kalp krizi riskini en aza indirir. Üç besin de antioksidan bakımından zengin olduğundan yemek borusu, mide ve bağırsaklardaki zararlı toksinleri vücuttan atar. Kötü kolesterol seviyesini düşürür, aynı zamanda kana doğal şeker ilave ederek diyabeti önler. Ceviz ve badem lif bakımından zengin olduğundan gün boyu tokluk hissi oluşturarak kilo vermenize de yardımcı olur. Vücuttaki serbest radikalleri azalttığından stres ve depresyon gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Zeytinyağı vücuttaki genç hücre sayısını çoğaltarak yaşlanmayı geciktirir.