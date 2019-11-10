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10 Kasım 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 21:46:00

Kahve kanser riskini azaltıyor

İngiliz bilim insanları, kanser riskini yarı yarıya azaltan içeceği araştırdı.

7.5 yıl boyunca yaklaşık 480 bin kişi üzerinde araştırma yaptı. Aralarından yüzde 75’ten fazlasının düzenli olarak kahve tükettiği belirlendi. Günde en az bir fincan öğütülmüş ya da hazır kahve tüketen kişilerin,  içmeyenlere göre karaciğer kanserine yakalanma riskinin yüzde 50 daha az olduğu tespit edildi. Uzmanlar, aşırıya kaçmamak kaydıyla kahve tüketiminin vücuda faydalı olduğunu söyledi. 

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