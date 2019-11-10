Kahve kanser riskini azaltıyor

7.5 yıl boyunca yaklaşık 480 bin kişi üzerinde araştırma yaptı. Aralarından yüzde 75’ten fazlasının düzenli olarak kahve tükettiği belirlendi. Günde en az bir fincan öğütülmüş ya da hazır kahve tüketen kişilerin, içmeyenlere göre karaciğer kanserine yakalanma riskinin yüzde 50 daha az olduğu tespit edildi. Uzmanlar, aşırıya kaçmamak kaydıyla kahve tüketiminin vücuda faydalı olduğunu söyledi.