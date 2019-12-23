  • Bist 100
    111915
  • Dolar
    5,9452
  • Euro
    6,5930
  • Altın
    283,5680
İstanbul
3 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Oyuncu Can Gürzap: Yaptığımız işe hep aşkla sarıldık Oyuncu Can Gürzap: Yaptığımız işe hep aşkla sarıldık
Trablus’tan Doha’ya 'sathı müdafaa' Trablus’tan Doha’ya 'sathı müdafaa'
Arap dünyasında değişim talebi devam ediyor Arap dünyasında değişim talebi devam ediyor
Macron'un 'hata' diyerek önemsizleştirmeye çalıştığı Fransa'nın sömürgeciliği katliamlarla dolu Macron'un 'hata' diyerek önemsizleştirmeye çalıştığı Fransa'nın sömürgeciliği katliamlarla dolu
'Kafa nakli 10 yıl içinde mümkün olabilir' iddiası 'Kafa nakli 10 yıl içinde mümkün olabilir' iddiası
ATA AÖF sınav giriş belgesi 2019 erişime açıldı! ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ATA AÖF sınav giriş belgesi 2019 erişime açıldı! ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Sağlık Bakanlığından 'Yapay Zeka Enstitüsü' Sağlık Bakanlığından 'Yapay Zeka Enstitüsü'
Gaziantep'te bir hastanın H1N1 virüsü taşıdığı şüphesine ilişkin açıklama Gaziantep'te bir hastanın H1N1 virüsü taşıdığı şüphesine ilişkin açıklama
İsa'nın Lejyonerleri kurucusu Rahip Marcial Maciel'ın en az 60 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı İsa'nın Lejyonerleri kurucusu Rahip Marcial Maciel'ın en az 60 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı
HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı
Doya Doya Moda Yaren Medin kimdir? Doya Doya Moda Yaren kaç yaşında? Doya Doya Moda Yaren Medin kimdir? Doya Doya Moda Yaren kaç yaşında?
Başkan Erdoğan: Kanal İstanbul Projesi hayata geçecek Başkan Erdoğan: Kanal İstanbul Projesi hayata geçecek
Silivri lodos etkisinde Silivri lodos etkisinde
Bakan Soylu'dan emniyet müdürlerine kadına şiddet uyarısı: Karakola kim müracaat etmişse birimlerinizi hayata geçirin Bakan Soylu'dan emniyet müdürlerine kadına şiddet uyarısı: Karakola kim müracaat etmişse birimlerinizi hayata geçirin
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tarihi değiştirecek Kanal İstanbul projesinin ÇED raporunu kabul etti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tarihi değiştirecek Kanal İstanbul projesinin ÇED raporunu kabul etti
İran'da grip salgınından ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi İran'da grip salgınından ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi
Kayseri Şehir Hastanesinde hipnozla tedavi yöntemi hastalıklara çare oluyor Kayseri Şehir Hastanesinde hipnozla tedavi yöntemi hastalıklara çare oluyor
Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih hayatını kaybetti Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih hayatını kaybetti
İstanbullu taksiciler: Yerli otomobili görmemize gerek yok, 17 bin araca şimdiden talibiz İstanbullu taksiciler: Yerli otomobili görmemize gerek yok, 17 bin araca şimdiden talibiz
Eski dünya liderlerinin de katıldığı "yeni dünya düzeni" Boğaziçi Zirvesi'nde konuşuldu Eski dünya liderlerinin de katıldığı "yeni dünya düzeni" Boğaziçi Zirvesi'nde konuşuldu
Ajda Pekkan hakkında yakın arkadaşlarından şok yorum! "Ajda'ya cennette de para lazım..." Ajda Pekkan hakkında yakın arkadaşlarından şok yorum! "Ajda'ya cennette de para lazım..."
Avrupa'da Ocak ayının ilk transfer bombası patladı Avrupa'da Ocak ayının ilk transfer bombası patladı
ÇED raporu nedir? ÇED raporu nasıl alınır? ÇED raporu nedir? ÇED raporu nasıl alınır?
Cemal Kaşıkçı cinayetinde 5 kişiye idam cezası! Cemal Kaşıkçı cinayetinde 5 kişiye idam cezası!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Aralık 2019 Pazartesi 14:27:22 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 14:28:06

'Kafa nakli 10 yıl içinde mümkün olabilir' iddiası

Uzmanlar, dünyanın ilk kafa nakli ameliyatının 10 yıl içinde yapılabileceğini ileri sürdü.

Daily Mail'in haberine göre, Hull Üniversitesi Eğitim Hastanesinden robotik uzmanı ve beyin cerrahı Dr. Bruce Mathew, robotik cerrahi, kök hücre ve sinir ameliyatındaki gelişmelerle beyin ve omurilik transferinin yapılabileceğini söyledi.

The Telegraph'a konuşan Mathew, "Başlangıçta bizim niyetimiz sadece beyin fırtınası yapmaktı ve bu çok saçma görünüyordu. Aslında çok da saçma olmadığını fark ettik." dedi.

Muhtemel operasyonu tarif eden Mathew, "Eğer beyin naklini yapabilirseniz ve beyin ile omuriliği birlikte tutarsanız bu aslında imkansız değil. Omuriliği çıkarırsınız, böylece tüm beyni, omuriliği ve bel sakralını yeni bir vücuda yerleştirebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Mathew, tıp bilimindeki gelişmelerin kafa nakline imkan tanıyacağına işaret ederek, "Omuriliği koruyan dura zarını sağlam bir şekilde çıkartmak çok zordur. Birtakım ilerlemeler olacak ancak muhtemelen önümüzdeki 10 yıl içinde gerçekleşecek." diye konuştu.

Kadavralar arası kafa naklinin daha önce yapıldığını hatırlatan Mathew, "Beyin ölümü gerçekleşmiş kadavralardaki kafa nakli ise bir sonraki aşamadır. Operasyon, kas distrofisi hastaları ve organı alınmış kişilere yardımcı olabilir, hatta bireyleri ölümden geri getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bilim insanları, 2017'de küçük bir farenin kafasını daha büyük bir fareye yerleştirerek, dünyadaki ilk fare kafası transplantasyonuna imza atmıştı.

Rus bedensel engelli Valery Spiridonov, 2 yıl önce dünyanın ilk kafa nakli operasyonu için gönüllü olmuştu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ