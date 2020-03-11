Kadir Has ve Bahçeşehir Üniversiteleri koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Türkiye'de ilk Koronavirüsü vakasının görülmesinin ardından eğitime ara verdiğini duyurdu. Öte yandan Bahçeşehir Üniversitesi de derslere online devam edecek. YÖK ise 207 üniversite rektörünü Koranavirüsüyle ilgili üniversitelerin durumunu değerlendirmek için bu akşam saat 18:00'de Ankara'ya acil toplantıya çağırdı.
Tükiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından okulların tatil olması gündeme geldi. Okulların yanında üniversitelerde de eğitime ara verilmesi tartışılırken Kadir Has Üniversitesi virüs nedeniyle eğitime ara verilmesine karar verdi.
Bahçeşehir Üniversitesi ise öğrencilerin ve akademisyenlerin kampüse gelmemesi, derslere evden online canlı yayınla katılması kararı aldı. Karar, öğrencilere ve akademik kadroya da bildirildi.
MEF Üniversitesi, akademisyenlerini bilimsel konferans ve sunumlar da dahil yurt dışına çıkışların durdurulduğunu tüm çalışanlarına bildirdi. Ayrıca MEF Üniversitesinde de online eğitime geçildi.
Bahçeşehir Üniversitesi alınan kararı sosyal medya hesabından paylaştı
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