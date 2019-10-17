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17 Ekim 2019 Perşembe 09:29:03 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 09:29:49

İstanbul'da 92 bin çocuğa Halk Süt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi "İstanbul Halk Süt Projesi" ile 92 bin çocuğa haftada 2 litre süt dağıtacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde gerçekleştirilen İstanbul Halk Süt'ün tanıtım toplantısında, seçim öncesi verdikleri adil bir kent sözünü yerine getirmek için "İstanbul Halk Süt Projesi"ni başlattıklarını söyledi.

Adil bir İstanbul yaratma hedefine en öncelikli gruptan başladıklarını ifade eden İmamoğlu, "Benim en dev projem çocuklarımıza hizmet ve çocuklarımızın gelişimine katkı olacaktır. Sağlığını ve mutluluğunu düşünmekle çocuklarımızın geleceğini teminat altına almak konusunda attığımız her adımın bu ülkenin de geleceğini teminata almak konusunda en temel adım olacağını biliyoruz. Çocuklar bizim en büyük değerimiz. Bu kentte onlar için adaleti sağlamak en önemli işimiz olmalı. Bulabileceğimiz her bir kuruşu, artırabildiğimiz her bütçeyi bu kentin çocuklarına harcamak en değerli proje." diye konuştu.

Yuvamız İstanbul projesiyle ilk kreş binalarının temelini attıklarını anımsatan İmamoğlu, İstanbul'un tüm çocuklarını hangi semtte olursa olsun eşitlemek istediklerini anlattı.

Projedeki en önemli şiarlarının "Süt her çocuğun hakkıdır" sloganı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Bir eve süt girmiyorsa, bir çocuk süt içemiyorsa gelişiminde eksiklik var demektir. İşte bu nedenle İstanbul'da her çocuk süt içebilsin diye İstanbul Halk Süt’ü ihtiyacı olan ailelerimizin evlatlarına ücretsiz dağıtacağız." dedi.

92 bin çocuğa süt ulaştırılacak

Ekrem İmamoğlu, proje kapsamında kendilerinden önceki yönetimden kalan verileri kullanarak İBB'den ayni ve nakdi yardım alan ailelere süt dağıtımı yapılacağını ve buna belirlenecek yeni ailelerin de ekleneceğini kaydetti.

Proje kapsamında, 76 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye, 92 bini aşkın çocuğa ulaşacaklarını aktaran İmamoğlu, şöyle konuştu:

"39 ilçenin tamamında özellikle 3-6 yaş arası çocuğu olan ihtiyaç sahibi aileleri belirledik. Çocuklarımıza haftada iki litre olmak üzere ayda 8 litre ücretsiz süt desteğini sağlamış olacağız. 60 panelvan aracımızla 120 arkadaşımız bu amaçla İstanbul'un 39 ilçesini her gün dolaşacaklar. Aylık dağıtacağımız toplam süt miktarı 750 bin litre civarında olacak. Bu da yıllık 9 milyon litre süt anlamına geliyor."

İstanbul Halk Süt'ün, Tarım Bakanlığı tarafından Güvenilir Gıda Ödülü verilen Tire Süt Kooperatifi'nden tedarik edildiğini bildiren İmamoğlu, İstanbul ve çevresindeki tarım ve üreticilere de benzer desteği verme arzusunda olduklarını kaydetti.

İmamoğlu, konuşmasının ardından Halk Süt ekiplerinin yeleğini giyerek dağıtım aracıyla kısa bir tur attı.

(AA)

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