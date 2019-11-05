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05 Kasım 2019 Salı 10:14:06 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 10:17:44

"Ispanağı sık sık ısıtarak yemeyin"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Aile Hekimi ve Homeopati Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, "Ispanağın zehirli olarak değerlendirilmesine, raf ömrünü uzatmak için ıspanağın üzerine sıkılan kimyasal maddeler, sık sık ısıtılarak yenmesi, ıspanakla aynı bölgede yetişen zehirli ve yabani otlar neden olabilir. Bunlara bağlı zehirlenmeler, sanki ıspanağa bağlı zehirlenme gibi yanlış algı yaratabilir." ifadelerini kullandı.

Koran AA muhabirine yaptığı açıklamada gıda zehirlenmelerine ilişkin tüketicileri uyardı.

Kamuoyunda yer alan "ıspanak zehirlenmesi" haberlerine atıfta bulunan Koran, zehirlenmelerin yetkililerin de açıkladığı gibi ıspanaktan değil, ıspanağa karışan yabancı otlardan kaynaklanmış olabileceğinin altını çizdi.

Koran, ıspanağın kendisinin direkt zehirli olarak nitelendirilmesinin yanlış olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ispanak, aksine çok faydalı, tüketilmesini tavsiye ettiğimiz bir sebze. Ispanağın zehirli olarak değerlendirilmesine etken olan bir kaç neden var. Birincisi ıspanağın üzerine sıkılan bazı kimyasal maddeler. Bunlar, hem raf ömrünün uzatmak hem de böcek ve haşereleri uzak tutmak için kullanılan kimyasal maddeler, zehirlenme buna bağlı olabilir.

İkincisi, ıspanak bitkisi sık sık ısıtılarak yenmemesi gereken bir bitki. Çünkü içindeki nitrat maddesi, ısındıkça nitrite dönüşebilen bir madde, bu yüzden tekrar tekrar ısıtılması zehirlenmelere neden olabilir. Bir diğer neden de, ıspanak nemli ve sulak yerde yetişen bir bitki. Aynı bölgede yetişen zehirli ve yabani otlar ıspanağın içine karışarak zehirlenmelere neden olabilir. Bunların içinde de en önemlisi güzel avrat otu olarak bilinen atropa belladonna bitkisi. Bunlara bağlı zehirlenmeler, sanki ıspanağa bağlı zehirlenme gibi yanlış algı yaratabilir."

Tüketicilerin alması gereken önlemler ve yapması gerekenlere ilişkin bilgi veren Koran, her sebze ve meyvenin mevsiminde tüketilmesinin önemine işaret etti.Ispanağın da mevsiminde tüketilmesi gerektiğini belirten Koran, ıspanak alındığında her yaprağının tek tek kopartılarak sirkeli su içine atılması, aradaki yabancı otların temizlenmesi gerektiğini anlattı.

Koran, yarım saat sirkeli suda bekletilen ıspanağın yarım saat de duru suda bekletilmesi, daha sonra tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

"Aynı gün ya da ertesi gün tüketmeye dikkat etmeliyiz"

Yiyeceklerin üst üste ısıtılmasından kaynaklanan zehirlenmelere dikkati çeken Koran, şu önerilerde bulundu:

"Özellikle dondurucudan çıkararak kullandığımız besinleri, buzdolabına atarak tekrar tekrar ısıtıp, pişirip kullanmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer kullanacağımız sebzeyi ısıttıktan sonra hemen dolaba koymaz dışarda bırakırsanız, üzerinde bazı mikro organizmalar oluşur bu da zehirlenmelere neden olabilir. Yiyeceklerimizi mümkün olduğu kadar aynı gün ya da ertesi gün tüketmeye dikkat etmeliyiz."

Olası bir zehirlenmenin nasıl anlaşılacağını da anlatan Koran, özellikle güzel avrat otu denen zehirli bitki ile muhattap olunduğunda gözbebeklerinde büyüme olduğunu, diğer tüm gıda zehirlenmelerinde bulantı, kusma, ishal gibi etkilerin olduğunu, bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini söyledi.

Koran, güzel avrat otuna bağlı zehirlenmelerde, halisünasyon, çarpıntı gibi şikayetlerin de görülebildiğini dile getirdi.

AA

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