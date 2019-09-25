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25 Eylül 2019 Çarşamba 09:59:41 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:01:45

İş kazasında ölen adam, organlarıyla 3 hastaya umut oldu

Sivas'ta iş kazası sonucu hayatını kaybeden kişinin organları, 3 hastaya umut oldu. Malatya'dan gelen ekibin yaklaşık 3 saat süren operasyonunun ardından, Yıldız'ın karaciğer ve böbrekleri alındı. Karaciğer, nakil bekleyen hasta için Malatya'ya, böbrekler ise Erzurum ile İstanbul'a gönderildi.

Koyulhisar ilçesinde 14 Eylül'de çalıştığı inşaattan düşerek ağır yaralanan 53 yaşındaki Naci Yıldız'ın tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümü'nde beyin ölümü gerçekleşti. Organ Nakli Birimi yetkililerince aileyle yapılan görüşmeler sonucu Yıldız'ın organları bağışlandı.

ÖZEL EKİP GELDİ

Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinin koordinasyonunda, Malatya'dan gelen ekibin yaklaşık 3 saat süren operasyonunun ardından, Yıldız'ın karaciğer ve böbrekleri alındı. Karaciğer, nakil bekleyen hasta için Malatya'ya, böbrekler ise Erzurum ile İstanbul'a gönderildi.

3 KİŞİYE CAN OLDU

Operasyonu gerçekleştiren İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Birimi'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağışçı aileye teşekkür etti.

Yıldız'a Allah'tan rahmet dileyen Özdemir, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesine ve bağışcı aileye böyle bir bağışta bulundukları için teşekkür ederiz. Allah sabırlar versin. Yaptıkları iş hayırlı bir iş oldu. Karaciğer, İnönü Üniversitesinde karaciğer bekleyen bir hastaya nakledilecek. Böbrekler ise biri Erzurum diğeri İstanbul'da organ bekleyen hastalara nakledilecek." dedi.

Bahattin Yıldız da ağabeyinin organlarını ailesiyle görüşerek bağışlama kararı aldıklarını belirtti.

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