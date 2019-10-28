İnme en ölümcül üçüncü hastalık

  • Bist 100
    99838.3
  • Dolar
    5,7309
  • Euro
    6,3592
  • Altın
    277,1220
İstanbul
13 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hırsızın apartmanın 2. katına 'Örümcek Adam' gibi tırmanması kamerada Hırsızın apartmanın 2. katına 'Örümcek Adam' gibi tırmanması kamerada
Yıldız oyuncu açıkladı! 'Beşiktaş'tan teklif aldım' Yıldız oyuncu açıkladı! 'Beşiktaş'tan teklif aldım'
Manken Elif Ece Uzun evlendi Manken Elif Ece Uzun evlendi
Falcao'nun eşinden eleştirilere yanıt geldi Falcao'nun eşinden eleştirilere yanıt geldi
Hırsızın apartmanın 2. katına 'Örümcek Adam' gibi tırmanması kamerada Hırsızın apartmanın 2. katına 'Örümcek Adam' gibi tırmanması kamerada
Irak'taki gösterilerde bilanço gittikçe ağırlaşıyor Irak'taki gösterilerde bilanço gittikçe ağırlaşıyor
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen tutuklandı FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen tutuklandı
California'nın kuzeyindeki orman yangınında 180 bin kişi tahliye edildi California'nın kuzeyindeki orman yangınında 180 bin kişi tahliye edildi
Lübnanlı Şii alim Şeyh Ali el-Emin: Lübnan'da göstericilerin çeşitliliği ulusal birliği teyit ediyor Lübnanlı Şii alim Şeyh Ali el-Emin: Lübnan'da göstericilerin çeşitliliği ulusal birliği teyit ediyor
'İran 20 yıl sonra bölgenin en yaşlı nüfusuna sahip olacak' 'İran 20 yıl sonra bölgenin en yaşlı nüfusuna sahip olacak'
Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Ekim Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Ekim Masterchef ödül oyununu kim kazandı?
Bakan Çavuşoğlu noktayı koydu: Çıkmazlarsa vururuz Bakan Çavuşoğlu noktayı koydu: Çıkmazlarsa vururuz
İdlib'de Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği yeri havadan görüntüledi İdlib'de Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği yeri havadan görüntüledi
Yusuf Yazıcı Fransa'da haftanın 11'ine seçildi Yusuf Yazıcı Fransa'da haftanın 11'ine seçildi
İdlib'de Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği yeri havadan görüntüledi İdlib'de Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği yeri havadan görüntüledi
Bağdat'taki gösteriler 4'üncü gününde büyüyerek sürüyor Bağdat'taki gösteriler 4'üncü gününde büyüyerek sürüyor
Ahmet Hakan'dan Portakal tespiti: Peşmergeyi bilmeyecek kadar zır cahil, ahkâm kesecek kadar cüretkâr Ahmet Hakan'dan Portakal tespiti: Peşmergeyi bilmeyecek kadar zır cahil, ahkâm kesecek kadar cüretkâr
Cenk Tosun transferde kararını verdi Cenk Tosun transferde kararını verdi
Latin Amerika'da sokakların ateşi yüksek Latin Amerika'da sokakların ateşi yüksek
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde terör saldırıları: 2 ölü, 10 yaralı Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde terör saldırıları: 2 ölü, 10 yaralı
Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Gazişehir Sumudica ile sözleşme uzattı Gazişehir Sumudica ile sözleşme uzattı
POMEM Giriş Sınavı Giriş Belgeleri yayınlandı: POMEM sınav giriş yerleri sorgulama ekranı POMEM Giriş Sınavı Giriş Belgeleri yayınlandı: POMEM sınav giriş yerleri sorgulama ekranı
Galatasaray'dan Falcao açıklaması geldi Galatasaray'dan Falcao açıklaması geldi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ekim 2019 Pazartesi 12:13:28 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 12:14:14

İnme en ölümcül üçüncü hastalık

BEYİNDER Başkanı Prof. Dr. Uludüz, "İnme, nöroloji anlamında en ürktüğümüz hastalık. Neden? Çünkü dünyada yılda 17 milyon kişi inme geçiriyor ve bunlardan 6 milyonu hayatını kaybediyor." dedi.

Beyin Damar Hastalıkları Hasta Derneği (BEYİNDER) Başkanı Prof. Dr. Derya Uludüz, "İnme, nöroloji anlamında en ürktüğümüz hastalık. Neden? Çünkü tüm dünyada yılda 17 milyon kişi inme geçiriyor ve 6 milyon kişi inmeden hayatını kaybediyor." dedi.

Prof. Dr. Uludüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inmenin dünyada ve Türkiye'de ölümlerde üçüncü sırada yer alan hastalık olduğunu söyledi.

Türkiye'de inme sıklığının hızla arttığına dikkati çeken Uludüz, inmenin daha çok özellikle 55 yaş üzerindeki tansiyon ve şeker hastaları ile kilolu ve sigara içen kişilerde görüldüğünü anlattı.

Uludüz, bireyin, kendini inmeye karşı koruması gerektiğini belirterek, "Biz BEYİNDER olarak bu farkındalığı halkımıza anlatmak zorundayız ki inmeden kurtulabilelim." ifadelerini kullandı.

İlk 8 saat çok önemli

İnme durumunda hastaya zamanında müdahalenin hayat kurtardığının vurgulayan Uludüz, şöyle konuştu:

"Bir tarafınızda güçsüzlük, konuşamama, görememe veya baş dönmesi gibi şikayetleriniz varsa, inme geçiriyor olabilirsiniz. En kısa sürede 112'yi aramak çok çok önemli. Neden? İlk 8 saatte hastaneye vardığınızda, inmeden tamamen kurtulabilmek mümkün çünkü damar açıcı tedavilerle, damarın içine girerek inmeye sebep olan o pıhtı parçacıklarını artık çıkarabiliyoruz. Demek ki bu durumu hissettiğiniz anda lütfen kolonya dökmeye, tansiyon ölçmeye ya da su dökerek hastanızı uyandırmaya, ne oldu diye vakit geçireceğinize bir an önce 112'yi arayınız."

"60 yaş üstünde her geçen yılda risk iki kat artıyor"

Prof. Dr. Derya Uludüz sağlıklı beslenmenin önemine işaret ederek, şunları aktardı:

"Sigara ve alkol kullanımı büyük risk. Alkolün her türlüsü, sigaranın bir tanesi bile zararlı. Günde bir tane içmek de zararlı. Bir tanesi de bir paketi de aynı zararda aslında. Erişkinlerde tansiyonu dengede tutmamız gerekiyor. Eğer tansiyon 14 ve üstüyse bilin ki inme için risk taşıyorsunuz. Şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, bunların neredeyse tümü beslenmeyle karşımıza çıkıyor. Demek ki en önemlisi sağlıklı beslenmeliyiz. Özellikle inmeyi 55 yaş üstünde çok sık görüyoruz. 60 yaş üstünde her geçen yılda risk iki kat artıyor."

"Sağlık Bakanlığı önemli çalışmalar yapıyor"

Vatandaşların inme konusunda yeterince bilince sahip olmadığına dikkati çeken Uludüz, "Sağlık Bakanlığı vatandaşın bilinçlenmesi için çok önemli çalışmalar yapıyor. İnme, nöroloji anlamında en ürktüğümüz hastalık. Neden? Çünkü dünyada yılda 17 milyon kişi inme geçiriyor ve bunlardan 6 milyonu hayatını kaybediyor. Türkiye'ye baktığımızda 2014 yılında yılda 30 bin civarında inme hastamız varken 2016'da bu 40 bine ulaştı." diye konuştu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ