İnfluenzadan nasıl korunulur? Uzman, domuz gribine karşı uyardı

TM Dijital Haber Merkezi

Domuz gribi nedir, nasıl bulaşır? Domuz gribi belirtileri nelerdir? Hastalık neden uzun sürüyor? Vücut direncimizi nasıl artırabiliriz? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Mercan, tüm merak edilenleri anlattı.

TürkMedya Dijital Haber Merkezi’nden Ezgi Aşık’a konuşan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Mercan, influenza virüsünün çok hızlı yayıldığına dikkat çekti. Mercan, “Viral enfeksiyonlar toplumda hızlı yayılır, enfeksiyon vücut direncine göre değişiklik gösterir. Enfeksiyon ilk olarak üst solunumla başlar, vücut direnci düşükse alt solunum yoluyla devam eder. Bu süreçte hastanın günlük yaşamını etkiler.” ifadelerini kullandı.

“DÜZENLİ UYKU VE BESLENME ÇOK ÖNEMLİ”

Vücut direncinin önemine dikkat çeken Betül Mercan, “Aksırma ve öksürme konusunda hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Vücut direncini artırmak için düzenli uyumak, düzenli beslenmek ve gerektiği şartlarda vitamin takviyesinin alınması gerekir. Hasta kişiler doktor tavsiyesiyle ilaç almalılar.” şeklinde konuştu.

Kalabalık ortamlarda hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Mercan, şöyle konuştu:

“İnsanların kalabalık kullandığı yerlerde hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Okul, hastane, metro, metrobüslerde hijyen kurallarına dikkat edilmediği zaman hastalık çok hızlı şekilde yayılıyor. Hastalıktan korunmanın ilk şartı kesinlikle aşıdır. Fakat bu konu hakkında o kadar speküslasyonlar yapıldı. Hastalıktan en çok etkilenenler grip aşısını yaptırmayanlardır.”