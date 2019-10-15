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15 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 00:36:58

İki yumurta kalbi de gözü de korur

Günde iki haşlanmış yumurta yerseniz, gözde sarı nokta, unutkanlık ve kalp krizi riskini en aza indirirsiniz.

İçerdiği yüksek besin değerleri bazı kişilerde ciddi alerjiye neden olduğundan, yumurta üzerinde yapılan araştırmalar halen devam etmektedir. Ancak son olarak yapılan araştırmada yumurtaya karşı reaksiyon etkisi olmayan kişilere çok ilginç faydalar sağladığı ortaya çıkmıştır. Sağlıklı bir beyinde yüksek miktarda kolin bulunması gerekir.

HAVUÇ GİBİ ETKİLİ

Ancak çeşitli sebeplerden ötürü bu vitamin etkisi olan madde azalır. Bu da çeşitli hastalıklara zemin hazırlar. Yumurta kolin maddesi bakımından en zengin besinlerden biridir. Günde iki yumurta beynin ihtiyacı olan bu kolin maddesini karşılayarak unutkanlık ve erken bunama gibi rahatsızlıkları önler. Gözdeki sarı noktada azalan lutein maddesi net görme kaybına neden olur. Bu eksiklik, aynı zamanda beraberinde göz rahatsızlıklarına da zemin hazırlar. Geri dönüşümü zor olan göz hastalıklarını önlemek için uzmanlar, havuç gibi besinlerin yanı sıra lutein maddesi bakımından zengin olan yumurtanın da tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

D VİTAMİNİ İÇERİYOR

D vitamini eksikliği vücutta tedavisi mümkün olmayan hastalıklara neden olabilir. Bu yüzden uzmanlar D vitaminini günlük karşılamak için balık tüketimini artırmayı öneriyor. Bu ek takviyelerle D vitamininin değeri artar. Ancak yapılan son araştırmada günde iki haşlanmış yumurtanın da D vitaminini karşıladığı ortaya çıkmıştır. 

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Kötü kolesterol seviyesi damarlarda yağ birikimini artırarak kalp krizi, felç, inme ve yüksek tansiyon gibi hastalıkların yaşanmasını artırır. Bu yağları ve kolesterolü düşüren en etkili madde ise omega-3 yağ asitleridir. Yumurta da yağ asidi bakımından zengin olduğundan günde 2 tane tüketilmesi bu riskleri azaltır.

KARACiĞERi TEMiZLER

Uzmanlar yumurtanın içerdiği fosfolipidler sayesinde karaciğerin yanı sıra vücuttaki tüm toksinlerin temizleneceğini belirtiyor. Aynı zamanda günde 2 yumurta cildin dermis tabakasını yenilediğinden yaşlanmayıda geciktirir.

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