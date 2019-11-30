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30 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 Cumartesi 00:19:50

Ihlamur tansiyona da iyi gelir

Soğuk algınlığının bitkisel çözümü 'ıhlamur çayı' aynı zamanda tansiyonu dengeliyor, kalp sağlığını koruyor.

Ihlamur, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyona karşı hem koruyucu hem de tedaviye yardımcı etkisiyle bilinir. Oysa ki bu bitkinin bilinmeyen çok farklı faydası var. Ihlamur çayının buharı burun tıkanıklığını açmaya yararken, sıcak çay boğaz ağrısını, öksürüğü geçirir. Diğer popüler kullanımıysa sakinleştirici etkisiyle sinirleri yatıştırmaktır. Ihlamur çayı gerginliği alır ve uykuya geçişi kolaylaştırır.

BAĞIŞIKLIğı GÜÇLENİR
Kalp çarpıntısına ve yüksek tansiyona karşı tavsiye edilen ıhlamur çayı, C vitamini kaynağı olan limon suyuyla birlikte tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Çiçeğiyle hazırlanan cilt kremleri, kaşıntılı deri hastalıklarının belirtilerini hafifletmek için kullanılır.

KABUĞU DA KULLANILIR
Ihlamur ağacı oldukça hızlı büyür ve 15-25 metre uzunluğa erişebilir. Sağlığa faydalı ve çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bölümü ise sarı-beyaz renklerde açan çiçek ve yapraklarıdır. Çiçekler, bahar aylarında açar ve bu mevsimde toplandıktan sonra kurutulur. Kalp şeklindeki bu çiçekler 5-10 santim uzunluğa kadar büyür. Ihlamur ağacının kabuğu gri, yumuşak ve liflidir. Kabuğu da kaynatılarak içildiğinde hastalıkları geçirir.

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