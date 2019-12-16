İdrar yolu enfeksiyonuna yonca yaprağı

Yoncanın uluslararası terminolojideki adı Arapça kökenli “Alfalfa”dır. Baklagiller familyasından; yüksek protein ve mineral içeriği nedeniyle hem yaş hem de kurutulmuş hayvan yemi olarak kullanımı yaygındır. Ancak insana da pek çok faydası vardır. Şiddetli mide bulantılarının tedavisi için mükemmel bir çözüm. Böbrek taşı ve idrar yolu enfeksiyonları gibi üriner sistem rahatsızlıklarda da etkilidir.

KARACİĞERİ TEMİZLER

Toksinleri karaciğerden ve gastrointestinal (mide ve bağırsak) yollardan temizlemek için de idealdir. Ayrıca kolesterol düzeyini dengelediği, kötü kolesterolü düşürdüğünü gösteren bilimsel bulgular yer alıyor. Protein, vitamin ve mineraller açısından zengin bir kaynaktır. Genel besin değerinin yüksek oluşu nedeniyle enerji eksikliğini önleyicidir. Ayrıca içerdiği saponinlerin kanı ve karaciğeri temizleyici özelliği olduğu üzerinde duruluyor. Kansızlık çekenlere faydalı olduğu kadar, bir hastalıktan sonra fiziksel iyileşmeyi hızlandırmaya da yardımcı olabilir. Özellikle ABD ve Avustralya mutfağında salatalarda kullanılır.

BİLİNEN ZARARI YOK

Yoncanın bilinen bir yan etkisi ya da zararı yoktur. Ancak acı yonca olarak adlandırılan yonca bitkisinin bir türünün fazla ve uzun süre kullanılması tavsiye edilmez. Yonca, oldukça yararlı bitki olacağı gibi aşırı ve yanlış kullanımda bazı olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Ciddi sağlık problemi olan, sürekli ilaç kullanan kişiler, hamileler, yaşlılar doktor tavsiyesiyle kullanmalıdır.

Çay tarifi

4-6 tane kurutulmuş yoncanın baş kısmını alın ve üzerine çeyrek litre henüz kaynamış su koyun 15 dakika demlenmeye bırakın. Sonra süzün ve biraz ılıdıktan sonra isterseniz balla tatlandırın. Günde 2-3 fincan içilir.

Deri hastalıkları tedavisinde kullanılır.

Endometriyal kanserleri önleyebilir.

Kalp-damar hastalıkları tedavisinde kullanılır.

Solunum sistemi fonksiyonunu düzenler.

Vücudu toksin ve zararlı maddelerden arındırır.

Karaciğerin kronik hastalıklarına iyi gelir.

Diyabette siyah çay yerine içilir.

Beriberi hastalığının oluşumunu engeller.

Şiddetli menopoz devrini atlatmaya yardımcı olur.

Osteoporoz oluşumunu engeller.