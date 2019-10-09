İçine atmayan kadın daha sağlıklı

Pittsburg Üniversitesi Psikiyatri Bölümü araştırmacıları, duygu ve düşüncelerini içine atan kadınların, kalp krizi ve diğer kardiyovasküler rahatsızlıklar yaşama riskinin arttığını tespit etti. Uzmanlar, kadınların ilişkide önceliği kendine vermesi ve sözünü sakınmamasının, hayati önem arz ettiğini söyledi. Geçen yıl yapılan bir araştırmada da huzursuz bağırsak sendromu ve depresyonla, kadınların kendini susturması arasında bağlantı kurulmuştu.