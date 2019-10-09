İçi de dışı da faydalı

Sonbaharın kendine has aromasıyla öne çıkan meyvelerinden mandalina, tezgahlarda yerini almaya başladı. Turunçgillerin önemli bir üyesi olan bu lezzetli meyvenin soğuk algınlığı riskini azalttığını hemen hemen hepimiz biliyoruz. Ancak mandalinanın toplumda az bilinmekle birlikte birçok faydası daha var.

MEYVE SUYU İÇERKEN DİKKAT

Beslenme uzmanları, “Meyveler, içerdikleri besin öğeleri sayesinde sağlığımızı farklı yönlerden destekler. Ancak aşırı meyve tüketimi, aşırı meyve şekeri yani fruktoz almak demektir. Fazla fruktoz alımı karın çevresi ve karaciğer yağlanmasına yol açabilir. Bir oturuşta 2 porsiyon meyve tüketimini aşmamak ve günlük meyve tüketimini kararında (günde 2-3 porsiyon) yapmakta fayda vardır. Bir bardak taze sıkılmış meyve suyunun 2-3 porsiyon meyveden yapıldığını da unutmamak gerekir. İlk tercih olarak meyvenin kendisini tüketmekte fayda var. Taze sıkılmış meyve suyu içilecekse de küçük bir bardak tercih edilmeli” diyor.

KANSERDEN KORUYOR

Mandalina, hücresel hasar sürecini baskılayarak birçok kanser türünden korunmaya katkı sağlıyor. İçerdiği fito-kimyasallar vücutta antikanserojen rol oynuyor. Antikanserojen bileşikler normal hücrelerin kanserleşmesini ve tümörlerin büyümesini engellemeye yardımcı olur.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Stres ve kötü beslenme gibi etmenler, kişinin bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve birçok hastalığa kolayca yakalanmasına zemin hazırlayabiliyor. Mandalina antiinflamatuar A ve C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, hastalık riskini düşürüyor.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Mandalinada bulunan flavanoidler kalp sağlığını destekler. Çalışmalar, antioksidandan zengin turunçgil tüketiminin kötü kolesterol - LDL’yi ve trigliseridi düşürdüğünü gösteriyor. Aynı zamanda vitamin C kalp hastalığı riskini azaltmayla ilişkilidir.

GÖZÜ SARI NOKTADAN KORUR

İyi bir görüş için karotenoid içeren besinlerin tüketimi oldukça önemlidir. Mandalina, karotenoid ve A vitamini içeriği sayesinde sarı nokta hastalığından korunmaya yardımcı olur. Aynı zamanda gözde basıncı azaltarak glokomdan korunmaya katkı sağlar.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLİYOR

Oldukça düşük glisemik indekse sahiptir. 2 küçük boy mandalina (100 gr) yaklaşık 53 kalori ve 2,1 gram posa içerir. Bu özelliğiyle bir porsiyon mandalina kan şekerini aniden yükseltmez, içinde bulunan meyve şekeri kana yavaş yavaş karışır. Ancak fazla tüketmek kan şekerinin yükselmesine neden olacağından aşırıya kaçmamak, taze sıkılmış da olsa suyu yerine posasıyla yemek şart.

CİLDİ BESLİYOR

Vücudumuz yaşla birlikte serbest radikaller üretir. Bu doğal bir süreç ancak çevresel faktörlerin de etkisiyle aşırı artınca en büyük organımız cildimiz de olumsuz etkilenir. Mandalina, serbest radikallerin cilt üzerindeki hasarını azaltmaya yardımcı olurken, kan dolaşımına verdiği antioksidanlar cilt sağlığını da destekler.

TANSİYONU DÜZENLİYOR

Yüksek potasyum ve düşük sodyum içermesi mandalinayı antihipertansif yapar. Hipertansiyon, yüksek sodyum yani tuz alımıyla ilişkilidir. Potasyum, sodyumla tersinir çalışır ve tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur. Tuz tüketimini azaltmak öncelikli hedef olmalıdır. Tuz içeren bir öğünü potasyumdan zengin sebze ve meyvelerle dengelemek ise tansiyonun düzenlenmesine yardımcı olur.

YORGUNLUK GİDEREN DETOKS ÇAYI

Mandalinanın kabuğundan yapılan detoks çayları hem sindirim problemlerine iyi geliyor ve bağışıklığı destekliyor, hem de vücuttan toksin atılmasını sağlıyor. Bu çayların aynı zamanda yorgunluk ve uykusuzluk problemlerini azaltıcı etkileri de mevcuttur.

Hazırlanışı:

Bir litre kaynayan suya, 2 küçük mandalinanın kabuklarını doğrayarak atın. Ardından yarım limon suyu, bir çubuk tarçın, 5-6 adet karanfil 2 çorba kaşığı elma sirkesini ekledikten sonra 5 dakika daha kaynatmaya devam edin ve ocağın altını kapatın.