  • Bist 100
    103464
  • Dolar
    5,7026
  • Euro
    6,2722
  • Altın
    276,0060
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD Dışişleri Bakanlığı: Kuzey Kore'nin açıklamaları görüşmenin ruhunu yansıtmıyor ABD Dışişleri Bakanlığı: Kuzey Kore'nin açıklamaları görüşmenin ruhunu yansıtmıyor
Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 47. haftasında Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 47. haftasında
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Türkiye ekonomisi pozitif büyümeye doğru ilerlemektedir MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Türkiye ekonomisi pozitif büyümeye doğru ilerlemektedir
Siirt OSB'de girişimcilere arsa tahsisi Siirt OSB'de girişimcilere arsa tahsisi
TİM Genel Sekreteri Alkin: Hizmet ihracatı 52 milyar dolara yürüyor TİM Genel Sekreteri Alkin: Hizmet ihracatı 52 milyar dolara yürüyor
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Karatay: Kelle paça kolesterolü yükseltmez İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Karatay: Kelle paça kolesterolü yükseltmez
2 milyon 500 bin kadına meme kanseri taraması 2 milyon 500 bin kadına meme kanseri taraması
Alzaymırda depresyona 'akupunktur' freni Alzaymırda depresyona 'akupunktur' freni
Kazası sonrası motosikletliyi silahla vurup kaçtı Kazası sonrası motosikletliyi silahla vurup kaçtı
Antalya Devlet Opera ve Balesi sezonu açtı Antalya Devlet Opera ve Balesi sezonu açtı
Zülfü Livaneli'nin şarkıları müzikale dönüştü Zülfü Livaneli'nin şarkıları müzikale dönüştü
Operada perde 'Türk Divası' ile açıldı Operada perde 'Türk Divası' ile açıldı
Arapça kitap fuarında 'Renkli Hatıralar' sergileniyor Arapça kitap fuarında 'Renkli Hatıralar' sergileniyor
'Printlife' sergisinden TEGV'li 100 çocuğun eğitimine destek 'Printlife' sergisinden TEGV'li 100 çocuğun eğitimine destek
Anadolu Selçuklu'yu anlatmak için yollara düştüler Anadolu Selçuklu'yu anlatmak için yollara düştüler
'Tarihin sayfalarında' kitap okudular 'Tarihin sayfalarında' kitap okudular
Ukrayna krizinde formül karmaşası Ukrayna krizinde formül karmaşası
Trump'tan Demokratlara "seçimlere müdahale" suçlaması Trump'tan Demokratlara "seçimlere müdahale" suçlaması
Arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı Arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı
'Deprem sonrası enfeksiyonlar daha fazla can kaybına sebep olabilir' 'Deprem sonrası enfeksiyonlar daha fazla can kaybına sebep olabilir'
Taş düşürmenin doğal yolu aslandişi Taş düşürmenin doğal yolu aslandişi
Kolesterolü sarımsak tozuyla dengeleyin Kolesterolü sarımsak tozuyla dengeleyin
Tansiyonun ilacı patates suyu Tansiyonun ilacı patates suyu
Yunan'a Pompeo gazı Yunan'a Pompeo gazı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Ekim 2019 Pazar 07:38:21 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 07:40:40

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Karatay: Kelle paça kolesterolü yükseltmez

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Karatay, "Doğal kırmızı et, yumurta ve kelle paça kolesterolü yükseltmez, karaciğeri yağlandırmaz, kilo aldırmaz. Göbekteki yangını söndürür." dedi.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Adıyaman Gastronomi Fuarı" kapsamında Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen "Karatay Mutfağı" konulu etkinlikte yaptığı konuşmada, Adıyaman'ın kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Yazdığı "Karatay Mutfağı ve Sağlıklı Beslenme" kitabında yer alan örneklerin Doğu, Güneydoğu, Ege, Karadeniz ve Balkan mutfağından olduğunu belirten Karatay, şöyle devam etti:

"Asırların süzgecinden geçmiştir. Geleneksel Türk mutfağıdır. İşlem görmüş hiçbir yiyecek ve trans yağları içermez. Şifa, sağlık kaynağıdır. Doğal köy tereyağı vitaminlerin kaynağıdır. Doğal tereyağı, yeryüzünde bulunan en sağlıklı besindir. Karaciğerde yağlanma var ise göbekte yangın vardır. Doğal yağları tercih etmeliyiz. Doğal yağlar işlenmemiş olduğu sürece A, D ve E vitaminlerini içerir. Sonuç olarak hafıza, kaslar ve fiziği güçlendirir, ayrıca ömrü uzatır. Doğal kırmızı et, yumurta ve kelle paça kolesterolü yükseltmez, karaciğeri yağlandırmaz, kilo aldırmaz. Göbekteki yangını söndürür."

Karatay mutfağının şifa sağlık kaynağı olduğunu dile getiren Karatay, "Karaciğer yağlanmasını önler. Bağışıklığı güçlü kılar. Bağırsak florasını düzenler. Dünyada gelmiş geçmiş en süper besinlerden birisi doğal yağda yapılmış doğal köy yumurtasıdır." diye konuştu.

Canan Karatay, karaciğerdeki sorunun bütün hastalıklara davetiye çıkardığını aktararak, "Alzaymır, şeker ve kalp hastalığı, felç ve kanser gibi hastalıkların yanı sıra çocuklarda görülen otizme yol açabilir. Zayıf insanların da karaciğeri yağlanır. Zayıf olmak sağlıklı demek değildir. Damarlarda yangın sönünce kalp krizi önlenir, şeker hastalığında iyileşme olur, meme kanseri iyileşir. Prostat kanseri önlenir." değerlendirmesinde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise kentte bulgur ağırlıklı bir mutfak kültür olduğunu ve bunun da sağlıklı olduğunu söyledi.

Adıyaman'da tatlının yoğurtla birlikte tüketildiğini ifade eden Kılınç, "Yoğurt, tatlının şeker oranını düşürür. Bilimsel olarak açıklanmamıştır ama müthiş bir tecrübe sonrası günümüze kadar gelmiştir. Bizim asıl amacımız, yerel değerlerimizi çocuklarımıza aşılamak." ifadelerini kullandı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ise Adıyaman'daki damak tatlarını gün yüzüne çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

Ticaret ve Sanayi Odası olarak etsiz çiğ köftenin tescilini aldıklarını anımsatan Uslu, "Çiğ köfte Adıyaman'da sektör haline geldi. Ayrıca uluslararası boyuta da ulaştı." dedi.

Konuşmaların ardından, yazar ve TV programcısı Asuman Kerkez tarafından "Anneannemin Tenceresi" adlı bir sunum gerçekleştirildi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ