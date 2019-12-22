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22 Aralık 2019 Pazar 17:04:48 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 17:37:28

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay: Fabrikadan çıkmış ürünler hakiki besin değil

"Sağlıklı Hayat" konulu söyleşi için Bursa'ya gelen Prof. Dr. Canan Karatay, yapay ve fabrikadan çıkmış ürünlerin hiçbirinin hakiki besin olmadığını açıkladı. Karatay, "Yapay olan ve fabrikadan çıkmış olan ürünlerin hiçbiri hakiki besin değil. Bunlara damak tadını artırsın diye her türlü şeker yükleniyor." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sağlıklı Hayat" konulu söyleşi öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Karatay, pakete girmiş ürünler konusunda tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

FABRİKADAN ÇIKAN ÜRÜNLERE DİKKAT

Sağlıklı besinlerin reklamının yapılmadığını savunan Karatay, "Yapay olan ve fabrikadan çıkmış olan ürünlerin hiçbiri hakiki besin değil. Bunlara damak tadını artırsın diye her türlü şeker yükleniyor. Başta da çok ucuz olduğu için mısır şurubu şekeri ekleniyor. Bunlar hakikaten temelde bütün çocuklarımızın gençlerimizin sağlığını bozuyor." diye konuştu.

DOĞAL GIDA TERCİH EDİN

Doğal ve işlenmemiş her gıdanın rahatlıkla yenebileceğini öne süren Karatay, GDO'lu ve üzerine tarım ilaçları sıkılmış ürünlerin tehlikeli olduğunu belirtti.

Şeker konusunda dünyada bir hassasiyet oluştuğunu aktaran Karatay, "Benim kitaplarımda 20 bine yakın kanıt var. Bu kanıtlar ve çalışmalar bağımsız çalışmalar. Beni kabul etmeyenler ilaç firmalarının desteğiyle araştırma yapanlar. Onlar bilim değil ama halkımıza bilimmiş gibi sunuluyor maalesef." ifadelerini kullandı.

"KEBABA KARŞI DEĞİLİM"

Kebaba karşı olmadığını vurgulayan Karatay, programın ardından İskender kebap yemeye gideceğini söyledi.

Prof. Dr. Karatay, sağlıklı yaşam için önerilerini anlattığı etkinliğin ardından okurları için kitaplarını imzaladı.

AA

 

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