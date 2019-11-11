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11 Kasım 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 02:21:55

Hızlı sindirim için altınmühür

'Altınmühür otu' mide ağrılarını geçiriyor, bağırsakları çalıştırarak sindirimi hızlandırıyor, alerjik şikayetleri azaltıyor.

Bitkisel tedavi uzmanları, altınmühür otunun özellikle mide, bağırsak ve sindirim için faydalı olduğunu dile getiriyor. Bu bitki aynı zamanda, kronik yaralarda ve ülserde de etkilidir. Mantar hastalığına da iyi gelen altınmühür, özellikle kadınlarda karşılaşılan vajinal mantarın; aynı zamanda da pamukçukların iyileştirilmesinde etkin rol oynamaktadır.

MİDE BULANTISINI GEÇİRİR 

Göz yorgunluğu, göz kaşıntısı ya da kızarıklığı problemleriyle karşılaşan kişiler, bu otun çayını hazırlayarak, çayı pamuk yardımıyla gözlerine kompres uygulamalıdır. Altınmühür bitkisinin yapraklarından elde edilen lapa ise, ciltte görülen isilik ve benzeri alerjik problemlerin iyileştirilmesine katkıda bulunur. Mide bulantısının giderilmesi, aynı zamanda safranın dengelenmesinde de bu bitkiden faydalanmak mümkündür. Bununla birlikte bağırsak solucanlarının düşürülmesine de katkıda bulunur.

UZMANLARDAN TAVSİYE

Tırnak mantarının iyileşmesine de yardımcı olan altınmühürün kullanımı, tırnak mantarı içinse sürülmesi ya da içilmesi tavsiye edilmektedir. Faydaları arasında sindirim sistemini düzenlemesinden de söz etmek gerekir. Gıda zehirlenmesi gibi rahatsızlıklarda meydana gelen ishal ya da bulantı gibi problemler, altınmühürle giderilebilmektedir. Prostat probleminin tedavisinde de etkilidir.

ÇAYINI 10 GÜNDEN FAZLA İÇMEYİN

Altınmühür çayının hazırlanması için bir bardak suya karıştırılan bir tatlı kaşığı altınmühür otu, demlenerek günde 4 sefer içilebilir. 10 günden sonra, bu çayın içilmesine ara verilmesi gerekir. Aksi takdirde, karaciğer üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkabilir.

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