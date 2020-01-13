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13 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 01:23:58

Hiperaktif mi yaramaz mı?

Yaramaz çocuk belirli durumda kendisini frenlemekte zorlanır. Oysa hiperaktif çocuk kendisini çok istese bile hiçbir ortamda kontrol edemez. Dikkatini çok istediği oyunlarda bile sürdürmekte zorlanır.  

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, aşırı hareketlilik, kısa dikkat süresi ve ataklıkla (yetersiz dürtü kontrolü) karakterize bir bozukluktur. Okul öncesi başlayıp yetişkin yaşamda da seyredebiliyor. Psikolog Ferahim Yeşilyurt, hiperaktivitenin 3 belirtisi olduğunu söylüyor: Aşırı hareketlilik, hiperaktivite, dikkat eksikliği ve iç tepkisel davranış, dürtüsellik (düşünüp sonra yapmak değil de önce yapıp sonra düşünmek gibi). Hiperaktivite bozukluğu olan çocukların önce bir davnaşını yaptığını, sonra düşündüğünü belirten Yeşilyurt, dikkat eksikliğinin belirtilerini şu şekilde sıralıyor:

EŞYALARINI SÜREKLİ KAYBEDER

“Ayrıntıya dikkat edememe, buna bağlı olarak yanlışlar yapma. Yaptığı işlerde, hobilerinde veya sevdiği oyunda bile dikkatini sürdürememe. Kendisine söyleneni dinlemez görünme. Okulda görev ve aktiviteleri düzenlemede güçlük ve dağınıklık gösterme. Zihinsel işlev gerektiren iş ve görevlerden kaçınma. Dış uyaranların dikkatini kolaylıkla dağıtması. Sık unutkanlık. Eşyalarını devamlı kaybetme.” Psikolog Ferahim Yeşilyurt, hiperaktif çocukla yaramaz çocuk arasındaki en belirgin farkları şu şekilde sıralıyor: “Yaramaz çocuk belirli durumda kendisini frenlemekte zorlanır. Oysa hiperaktif çocuk kendisini çok istese bile hiçbir ortamda kontrol edemez. Dikkatini çok istediği oyunlarda bile sürdürmekte zorlanır. Küçük yaşta yaramaz çocuklar ailenin iyi bir işbirliği ile daha kolay düzelirken, hiperaktif çocuğun tedavisi bu kadar kolay olmaz.” 

İLAÇ VERMEK DOĞRU MU?

İlaç verme ya da vermeme sıklıkla tartışılıyor. Ancak bazı çocukların dikkatini ilaç ile düzenleyemediğinizde çocuğun sınıfta ya da dersin başında tutabilmeniz çok güç oluyor. İlaç belki tedavi etmiyor diye düşünülse bile çocuğu kendisini kontrol etmesine katkıda bulunuyor. Bazı çocuklara ilaç verilmemesi de haksızlık olabiliyor. Çünkü ilaç vermeden çocuğun eğitim yaşantısı bitmek durumunda kalınabiliyor. Ya da özgüvende ciddi sorunlar oluşabiliyor. 

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