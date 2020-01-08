Hıçkırığı geçiren 7 yöntem

Hıçkırık, birtakım manevralarla kolayca durdurulabilirken, bazen son derece inatçı olabiliyor. Kesik kesik ya da peş peşe duyulabilen hıçkırık krizleri uzun sürüp geçmeyebiliyor ve stres yaratabiliyor. Ayrıca 48 saati aşan ve geçmeyen hıçkırıkların altında, gırtlak hastalıkları, akciğer ve beyin tümörü ile kalp zarında enfeksiyon oluşması, beyin damarlarında tıkanma gibi ciddi hastalıkların varlığı söz konusu olabiliyor. Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, “Ani başlayan ve kısa süreli hıçkırık tedavisi için

bir takım fiziksel manevralar etkili olabilir. Bunları burun ve geniz uygulamaları, vagus sinirinin uyarılmaları ve solunum manevralarıdır. İnatçı ve dayanılmaz hıçkırık tedavisi için altta yatan hastalığın tespit edilmesi çok önemlidir. Ancak nedeni saptanamayan veya altta yatan hastalığın tedavi edilemediği durumlarda semptomatik ilaç tedavilerine başvurmak gerekebilir” dedi. Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, hıçkırık anında uygulanacak yöntemleri anlattı.

- Buruna sirke çekmek

- Limon veya amonyak gibi keskin kokulu bir maddeyi koklamak

- Hızlı nefes alıp vermek.

- Derin bir nefes alıp soluğumuzu tutmak.

- Boğazda öğürme refleksini uyarmak için küçük bir kaşıkla dilin gerisine dokunmak

- Buz yutmak veya buzlu su içmek

- Yüzü soğuk suyla yıkamak veya yüze soğuk kompres uygulamak