Hibiskus çayı tansiyonu dengeler

Kolesterol ve tansiyon dostu hibiskus çayını, sadece kurutulmuş hibiskus çiçeğinden hazırlayabilirsiniz. Bir bardak suyu kaynattıktan sonra içerisine 1-2 çay kaşığı kuru hibiskus yaprağını atın ve demlenmesi için bardağın ağzını kapatın. Demlenmesini beklerken, ağız tadınıza göre tarçın veya zencefili bu aşamada ilave edebilirsiniz. 15-20 dakika bekledikten sonra süzerek içebilirsiniz.

ANTİOKSİDAN ETKİSİ VAR

Daha yoğun ve güçlü bir tat için daha fazla hibiskus yaprağı kullanabilirsiniz. Fakat 20 dakikadan fazla demlenmesini beklerseniz, çayın tadı biraz acılaşacaktır. Yine ağız tadınıza göre balla tatlandırabilirsiniz. Hibiskus çayının idrar söktürücü özelliği vardır. Kan basıncını düşürücü etkisinin yanında idrara çıkmayı da artırarak rahatlama sağlar. Antioksidan özelliği nedeniyle kolesterol düşürücüdür.Kalp hastalıklarına karşı korur. Aynı zamanda antioksidan özelliği sayesinde karaciğere karşı da yararlıdır. Vücut dokuları ve hücrelerde bulunan serbest radikalleri nötralize ederek vücudun hastalıklara karşı direncine yardım eder.

VİTAMİN VE MİNERAL ZENGİNİ

Antitümör ve antioksidan özelliklere sahiptir. Hücreleri uyararak kanserli hücrelerin gelişimini önlediği düşünülmektedir. Mide kanseri riskini azaltır. C vitamini ve askorbik asit yönünden oldukça zengin bir çaydır. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi kış hastalıklarına karşı koruma sağlaması da hibiskus çayının faydalarındandır. İçeriğindeki flavonoidler, vitamin ve mineraller sayesinde antidepresan özelliği vardır.

KABIZLIĞIN DA ÇARESİ

Hibiskus çayı, bedeni ve zihni rahatlatır, sinir sistemini sakinleştirir. Susuzluğu giderir. Vücuttan sıvı ihtiyacına karşı, sıvı eksikliğini karşılar. Toksinlerin atılmasına yardım eder. Sindirim sistemine fayda sağlayarak hazımsızlığı da giderir. Bağırsak hareketlerini artırır, bu nedenle kabızlık için çözüm sağlar.