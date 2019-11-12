Her tarçın faydalı değil

Tarçın kabuğunun iltihap giderici, antioksidan etkilerinin yanı sıra şeker hastalığı, damar sertliği, alzheimer gibi hastalıklarda rol oynayan, ileri glikasyon ürünlerinin (AGE) oluşumunu önlediği ortaya konulmuştur. Dolayısıyla, abartılmadığı sürece sağlığımız için yararlı; ama hangi tarçın? Uzmanların önerisi: “Seylan tarçını”, Cinnamomumceylanici ağacı kabuklarından elde ediliyor. İçi çe geçmiş ince dokusuyla taşıdığı az miktarda “öjenol” ile o güzel koku ve aromasını veriyor. Fitoterapi uzmanları “Piyasada son zamanlarda kalitesi düşük ve ucuz tarçınlar kullanılıyor. Normalde 'Seylan' tarçını elde edilirken kabukları çıkarılıyor ve sonra kurumaya bırakılıyor. Şu an piyasada bulunan tarçınlar, Endonezya veya Vietnam'dan geliyor. Bu tarçınlarda dıştaki ağacın mantar tabakasını kazımışlar, içteki kısmı çıkarmışlar ve dolayısıyla odun kısmı kalmış. Odun kıvrılmıyor. Bunda da aroma var ancak bunların içerisinde, gramında 6.8 miligram kumarin bulunuyor” diyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre; 70 kiloluk bir insanın alabileceği en fazla kumarin miktarının 7 miligram olarak belirlendiğini dile getiren uzmanlar, “Dolayısıyla günlük aldığımız bu tarçınlar, son derece risk içeriyor. Seylan tarçınının gramında 0,1 miligram kumarin var. O yüzden bu sağlık açısından risk oluşturmuyor” diye ekliyor. Kumarinin güçlü bir kan sulandırıcı olduğunun altını çizen uzmanlar şunları dile getiriyor: “Tarçını dozunda kullandığınızda o sizi dengeleyecektir. Ama fazla ve yanlış kullandığınızda, hatta kan sulandırıcıyla beraber kullanıyorsanız, hafif bir şekilde kafanızı bir yere vurduğunuzda beyin kanaması geçirebilirsiniz. Kumarin ve kan sulandırıcıyı bir arada alıyorsanız durum riskli bir hale gelebilir.”

Seylan tarçınının bir gramında 0,1 miligram kumarin varken, Çin tarçınında 3,8 miligram; Vietnam tarçınında ise 6,8 miligram civarında kumarin tespit edilmiş. Fazla miktarda kumarinin karaciğer hasarına yol açabileceği belirtiliyor.