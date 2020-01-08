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08 Ocak 2020 Çarşamba 10:59:38 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 11:00:19

Hemşire adayı öğrencilerden evlerine gittikleri hastalara mini konser

Kırklareli Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencileri, ağız bakımını, tansiyon ölçümünü, fizik tedavi uygulamalarını, ilaçların kullanım takibini yaptıkları hastalar için ziyaretlerinin sonunda mini bir konser de veriyor

Kırklareli Üniversitesinde hemşirelik eğitimi alan bir grup öğrenci, bakımları için evlerinde ziyaret ettikleri yatağa bağımlı hastalara verdikleri mini konserle moral de sağlıyor.

Kırklareli Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü öğrencileri, üniversite ile Kırklareli Aile Sosyal ve Çalışma Hizmetleri Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğünce yürütülen "Bakım Destek Projesi" kapsamında yatağa bağımlı hastaları evlerinde ziyaret ediyor.

Öğrenciler, ağız bakımını, tansiyon ölçümünü, fizik tedavi uygulamalarını, ilaçların kullanım takibini yaptıkları hastalar için ziyaretlerinin sonunda yan flüt çalan arkadaşlarına eşlik ederek mini bir konser de veriyor.

Hastalara moral kaynağı olan uygulama 4 yıldır sürdürülüyor.

Hastalar ve hasta yakınları çok memnun

Öğrencilerden Merve Çaptuğman da aktif meslek hayatlarına başlamadan uygulamada yer almanın kendilerine tecrübe kazandırdığını belirtti.

Hastalara yaptıkları müzik terapinin de olumlu dönüşlerini aldıklarını ifade eden Çaptuğman, şunları dile getirdi:

"Hastalarla sohbet ediyor hal ve hatırlarını soruyoruz. Hastaların her ağrı sızısını, kullandığı ilaçları kayıt altına alıyoruz. Ziyaretimizin son bölümündeki mini konserimizle hastaların eşlik ettiğini ve duygularını görebildik. Hatta hiç gülmeyen içine kapalı hastalara müzikle ulaştık. Onları mutlu etmek bizleri de mutlu ediyor.

Konuşmasından, görmesine, beslenmesinden uyku düzeninde gelişmeler gördük.Yaraların iyileştiğini, bir hafta sonrasının hastalarda iyileşmeler gözlemledik. Hasta yakınları da bize teşekkür etmeye başladılar. Biz aslında burada hastaların yaralarına dokunmadan yüreklerine dokunmayı amaçladık. Yaralarını sararken kalplerini de sarmaya başladık. Duyguları hisleri gerçekten çok önemli."

Öğrencilerden Gamze Özeser, hastalara fiziksel ve psikolojik destek sunduklarını belirtti.

Müzik ile hastaların kalplerine dokunarak psikolojilerinin düzelmesine katkı verdiklerini anlatan Özeser, birçok hastaya şifa olduklarını sözlerine ekledi.

Hasta yakını Kadriye Kantürer ise öğrenciler sayesinde bilinçlendiklerini söyledi.

Kantürer, felç geçirerek 2018 yılında yatağa bağımlı olan eşinin öğrencileri gördüğünde mutlu olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin gerekli tedavi işlemlerinin ardından müzik ziyafeti verdiklerini dile getiren Kantürer, eşinin her geçen gün daha iyi olduğunu sözlerine ekledi.

(AA)

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