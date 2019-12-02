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02 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 01:18:37

Hem gribe hem kireçlenmeye şifa

Soğuk algınlığı ve gribe çare olduğu bilinen 'kuşburnu çayı' aynı zamanda kireçlenmeye de iyi geliyor. Romatizma ağrılarını hafifletiyor. 

Kış aylarının en çok tüketilen meyvelerinden kuşburnunun faydaları saymakla bitmiyor. C vitamini bakımından dünyanın en zengin meyvesididir. Solunum yolu, kanser, kolesterol, şeker ve böbrek rahatsızlığında etkilidir. C vitamini dışında A, B1, B2, E ve K vitaminlerini de barındırır ve sodyum, kalsiyum, mangan, magnezyum, demir, çinko ve bakır gibi değerli mineralleri de içerir. Bu özellikleriyle, soğuk aylarda soğuk algınlıklarına karşı doğal bir ilaç gibidir. Kuşburnunun genel olarak faydaları arasında kan basıncını düzenlemesi, romatizma hastalarında oluşan ağrıları hafifletmesi, kanserli hücrelerin vücut içerisinde yayılmasını yavaşlatma, kötü kolesterolü düşürme, idrar atımını hızlandırma, grip tedavisinde kullanılma ve bol miktarda C vitamini içermesiyle ve şeker hastalığına karşı korumayı sayabiliriz.   

KEMİK ERİMESİNİ ÖNLER 

Kuşburnunun eklem kireçlenmesine etkisi üzerine yapılan araştırmaları, bu meyvenin çok yararlı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu hastalığa sahip kişilerle yapılan deneyde, bir gruba kuşburnu tozu içeren kapsül verilirken diğer gruba plasebo veriliyor. Kuşburnu kapsülü içen gruptaki kişilerin 3-4 aylık kullanımı sonrasında yürümede daha az güçlük çektikleri ortaya çıkmış.  

ENFEKSİYONLARI GEÇİRİYOR 

Kış aylarında ortaya çıkan ve yayılan grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıkların bulaşmasında önleyici faktör olup iyileşme süresini kısaltır. Çocuklarda ise bronşit, astım, nefes darlığı gibi solunum sistemi rahatsızlıklarının azalmasında kuvvetli bir yardımcıdır. Kuşburnunun birçok kullanım şekli vardır. İster çay, ister marmelat olarak kullanılsın, iltihapların iyileşmesinde iyi bir yardımcı olup biriken ödemin atılmasını sağlar. İçeriğindeki güçlü bileşenlerle kuşburnu, enfeksiyon durumlarının iyileşme zamanını kısaltır. Kuşburnunun kolesterole karşı etkisi, onun birçok rahatsızlığı da önlemesine yardımcı olur. Kolesterol seviyesini dengeleyen kuşburnu, böylece oluşabilecek kalp ve damar rahatsızlıklarının da önüne geçmiş olur. 

BÖBREKLERİ KORUR 

Kuşburnunun içinde bulunan pektin ve çeşitli asitler, böbrek sağlığını korumada etkili maddelerdir. Bu yüzden kuşburnu, böbrek hastalarının iyileşmesini sağlar. İçeriğiyle idrar söktürücü ve müshil görevi gören kuşburnu, kabızlığın giderilmesinde de etkilidir.  

KAYNATTIKÇA VİTAMİNİ AZALIR 

Kuşburnu çayını demlemek için bir bardak sıcak su içine, hafif ezilmiş 5-6 adet kuşburnu meyvesi atılıp 10 dakika bekletilir. Çayın demlenmesi sırasında üstünün kapalı tutulması gerekir. Böylece C vitaminini oluşturan askorbik asit kaybının önüne geçilir. Demlenme süresi ne kadar uzatılırsa içindeki C vitamini kaybı o kadar çok olur. Yemeklerden en az yarım saat sonra için.   

KÖTÜ KOLESTEROL DÜŞMANI 

 Kuşburnu, çay veya marmelat olarak tüketildiğinde kolesterol seviyesini düzenler ve kalp rahatsızlığı riski önlenmiş olur. İçeriğiyle serbest radikallerin düşmanıdır adeta. Kanser, serbest radikallerin farklılaşma geçirerek tümörleri oluşturmasıyla meydana gelir. Kan şekerinin düzenlenmesi açısından büyük bir yardımcıdır. İleri seviyede şeker hastaları bile kuşburnunu rahatlıkla tüketebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, eğer reçel olarak tüketilecekse, içinde şeker olmaması gerekir. Şekersiz kuşburnu çayını düzenli içerek kandaki şeker seviyesi normal düzeyine indirilebilir. 

PROSTAT KANSERİ RİSKİNİ AZALTIR

Yapılan araştırmalara göre; günde 2-3 bardak kuşburnu çayı içen erkeklerde prostat kanseri görülme riski daha düşüktür. 

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