Hekimler uyardı: Tıbbi estetik uygulamalarını güzellik merkezlerinde yaptırmayın

Medikal Estetik Tıp Derneği ve Estetik Tıp Derneği tarafından, medikal estetik işlemlerinin hekimler tarafından ve ruhsatlı poliklinik ile muayenehanelerde yapılabilecek işlemler olduğu, güzellik merkezi veya kuaförlerde tıbbi işlem yapılamayacağı bildirildi.

Meslek örgütlerinin ortak açıklamasında, Antalya'da bir kadının estetik yaptırması sonucu dudağının zarar gördüğü hatırlatıldı.

Merdiven altı ruhsatsız yerlerde yağ enjeksiyonu yapılması sonrasında söz konusu kişinin dudak dokusu kaybı yaşadığı belirtilen açıklamada, uygulamayı yaptıran kişinin halen ciddi sağlık sorunu yaşadığı vurgulandı.

Medikal estetik işlemlerinin hekimler tarafından ancak ruhsatlı poliklinik ve muayenehanelerde yapılabilecek işlemler olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güzellik merkezi, güzellik salonu veya kuaförlerde tıbbi işlem yapılamaz. Bu alanlarda hekim çalışamaz ve tıbbi enjeksiyon işlemleri yapamaz. Her tıbbi işlemin yan etki ve komplikasyon ihtimali vardır. Estetik amaçlı bile olsa yapılan işlemlerin ruhsatlı kliniklerde ve bu konuda eğitim almış hekimler tarafından hayata geçirilmesi son derece önemlidir.

Bunun nedeni, tedaviler tek başına enjeksiyon işlemi değildir. İşlem sonrası sürecin takibi, yan etkilerin ortadan kaldırılması, komplikasyonların gelişmemesi ve başa geldiğinde ortadan kaldırılması ancak bu şartlarda mümkündür. Kendini daha iyi hissetmek ve daha güzel görebilmek için yapılan işlemler pişmanlık nedeni olmamalıdır. Hastalar bilinçli olmak, bedenlerine işlem yapacak kişilerin bu konuda yetkilendirilmiş hekim, uygulama yapılacak alanların ruhsatlı klinikler olmasına, uygulanacak materyalin güvenilir olduğunun belgelenmesine dikkat etmek zorundadır."

Açıklamada ayrıca tıbbi estetik uygulamaları sonucu doğabilecek sorunların önlenebilmesi için "0543 266 63 78" numaralı ihbar hattına başvuruda bulunulabileceği kaydedildi.

AA