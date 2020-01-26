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26 Ocak 2020 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 00:47:23

Hazımsızlık yapan alışkanlıklar

Yemek yerken ya da sonrasında karnın üst bölgesinde gelişen şişkinlik, bulantı, karın ağrısı ile erken doyma hissinden şikayetçiyseniz uzman önerilerine kulak verin. 

Genellikle yemek yerken ya da sonrasında karnın üst bölgesinde gelişen şişkinlik, bulantı, karın ağrısı ile erken doyma hissi… Sık sık geğirmek ve bağırsak gazında artışa eşlik edebilen kabızlık… Yol açtığı bu tür sorunlarla yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen, hatta sosyal hayattan bile koparabilen “hazımsızlık” günümüzde oldukça sık görülen bir problem. Öyle ki her 4 kişiden 1’i hazımsızlıktan dert yanıyor. Hazımsızlığa en sık beslenme ile yaşam alışkanlıklarımızda yaptığımız hatalı alışkanlıklar neden olsa da, daha pek çok etken bu problemin sorumlusu olabiliyor. Gastrit ya da ülserden reflüye, pankreas hastalıklarından gıda alerjisine, bağırsak enfeksiyonlarından romatizmaya, diyabetten mide kanserine kadar pek çok hastalık hazımsızlık yapabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özdal Ersoy dolayısıyla hazımsızlık sorunu yaşandığında altta yatan etkenin tespit edilmesi için öncelikle bir doktora başvurmanın çok önemli olduğuna dikkat çekiyor.

STRES ALTINDA KALMAK

Üzüntü ve kaygı gibi psikolojik etkenler de hazımsızlık yapabiliyor. Bu nedenle siz de stres yaratan durumlardan mümkün olduğunca kaçınmaya çalışın ve ruhunuzu sakinleştiren etkinlikler yapmaya özen gösterin.

SEBZELERİ ÇİG TÜKETMEK

Çiğ sebzeler çok sık tüketildiklerinde özellikle fonksiyonel hazımsızlıkta yakınmaların artmasına sebep olabiliyor. Bu nedenle sebzeleri çiğ tüketmeyin, en azından biraz da olsa pişmiş ya da haşlanmış olmasına dikkat edin.

BAKLİYATLARIN SUYUNU DÖKÜN

Nohut ve fasulye gibi gaz yapan bakliyatların ilk haşlama suyunu mutlaka dökün. Yeni su ilave ederek pişirdikten sonra yemeyi ihmal etmeyin.

RASTGELE İLAÇ KULLANMAK

Doktorunuz önermediği sürece, korkikosteroid içeren veya içermeyen ağrı kesici ya da iltihap azaltan ilaçları gelişigüzel kullanmayın. Doktorunuzun önerisiyle kullandığınız ilacın hazımsızlığa neden olduğunu düşünüyorsanız, ilacınızı yarım bırakmayın. Bunun yerine sorununuzu doktorunuzla paylaşın.

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