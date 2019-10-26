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26 Ekim 2019 Cumartesi 14:05:32 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 14:06:31

HAYAD Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Gürkan Sert: Hasta hakları konusunda umut verici gelişmeler var

HAYAD Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Gürkan Sert, "Hasta hakları konusunda Türkiye'de umut verici gelişmelerin olduğunu da söylemek mümkün." dedi.

Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Gürkan Sert, hasta hakları konusunda Türkiye'de umut verici gelişmelerin olduğunu belirterek, "Çok önemli problemlerimizin olduğunu kabul etmek gerekiyor ama iyi gelişmelerin de olduğunu söylememiz lazım." dedi.

Doç. Dr. Sert, 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasta haklarını sağlıktaki insan hakları olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Sert, hasta hakları konusunda insanların bilinçlenmesinin, bilgilenmesinin düşünülenin aksine daha çok sorun oluşturmayacağını anlatarak, "Çünkü hakları konusunda bilgi sahibi olan bir hastanın, haklarının sınırları çerçevesinde de bilgileneceğini düşünüyoruz. Hastanelerden, sağlık kuruluşlarından beklentilerinin ne olabileceğiyle de ilgili hastaları bilgilendirmiş oluyoruz." diye konuştu.

Hastaların haklarıyla ilgili bilgi sahibi olmalarının, onları çok daha olumlu bir sağlık sistemi ilişkisine sevk ettiğini dile getiren Sert, hastanın bir ihmal ya da ihlalle karşılaştığında doğru olanı talep edebileceğini söyledi.

Doç. Dr. Sert, her zaman ihlallerin kötü niyetten kaynaklanmadığını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Ancak gerekçesi ne olursa olsun bir hak ihlal edildiği zaman onun zararını o insan görmüş oluyor. Bizim istediğimiz bilinçli olarak bu hakların talep edilmesi ve kullanılması. Yaptığımız bir araştırmada, hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının hasta hakları konusunda eğitime ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Karşılıklı olarak bilinçlenelim ve birbirimizin yükümlülükleri ve hakları konusunda bilgi sahibi olalım ki bu konudaki sorunlarımız azalsın."

"Konuya dikkat çekmek çok önemli bir adım olabilir"

Hasta hakları konusunda sadece eksik kısımların değil, umut verici gelişmelerin, kazanımların da üzerinde durmak gerektiğini belirten Sert, "Hasta hakları konusunda Türkiye'de umut verici gelişmelerin olduğunu da söylemek mümkün. Çok önemli problemlerimizin olduğunu kabul etmek gerekiyor ama iyi gelişmelerin de olduğunu söylememiz lazım." diye konuştu.

Doç. Dr. Sert, sağlık kurumlarında hastaların şikayet kültürüyle ilgili önemli gelişmeler olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Artık hastanelerde hasta hakları birimleri var. Hastalar anında bu birimlerine ulaşıp, gözden kaçabilecek ihlaller noktasında da kamunun dikkatini çekebiliyorlar. Her şeyi düzeltmek mümkün olmayabilir ama bir konuya dikkat çekmek de çok önemli bir adım olabilir. Hastaların sesini duyurabileceği geniş bir ağ da oluşturulmuş durumda. Örneğin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER), Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezinden (SABİM) başvuru yapılabiliyor. Bu ağlardan da insanların farklı bakış açılarıyla şikayetlerin oluşması da mümkün olabiliyor. Belki bu konuda bazı düzenlemeler yapılması gerekiyor.

Sağlık çalışanlarını bazen çok zor durumda bırakan uygulamalar da olabiliyor. Ama bu düzenlemeleri, uygulamaları yeniden gözden geçirmek gerekiyor. Gözden geçirmekle kabul etmemek birbirinden farklı şeyler. Kabul edilmeli ve bunlara devam edilmeli ama belki aksaklıklar da gündeme gelmeli. Sağlık alanında duyarlı bir hizmetin alınması ve sunulması için hasta haklarının anahtar bir role sahip olduğunu her zaman savunuyoruz ve bütün paydaşlar için insan hakları tartışmasının devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hasta hakları konusu sürekli devinecek bir konudur. Ama olumlu gelişmeleri de mutlaka göz önünde tutmak gerekiyor."

(AA)

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