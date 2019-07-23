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23 Temmuz 2019 Salı 11:13:58 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 11:17:54

Havuz ve sıcak hava kulak egzamasını tetikliyor

UZMANLAR nem, sıcak hava ve havuzun özellikle alerjik bünyeli kişilerde dış kulak yolu egzamasının artmasına neden olabileceğini belirtti.

Kulak burun boğaz hastalıkları için acile başvuranların arasında en sık rastlanan sorun dış kulak yolu iltihabı. Mevsime göre değişkenlik göstermekle birlikte yüzde 3-10 arasında sıklıkla görülen bu sorun özellikle yaz aylarında artış gösteriyor. Bunun en önemli nedeni ise su ile temas, sıcak ve nemli ortam. Uzmanı, yaz aylarında alerjik bünyesi olan veya egzaması bulunan hastaların kulaklarını özellikle havuz sularından korumaları gerektiğini ifade etti. Doğan, "Dış kulak yolu iltihaplarının nedeni etken bakteri veya mantar olabilir. Bunun yanı sıra bazen de bu iltihap egzama gibi vücudun reaksiyonel bir olayı olarak karşımıza çıkabilir" dedi.
 
KULAKTA FARKLI NOKTALARI TUTABİLİYOR
 
Kulaklardaki kaşıntıyla kendini gösteren bu sorun kulak derisi, arkası ve kulak yolu gibi farklı noktaları tutabiliyor. Yaz aylarında artış görülen egzamaya bağlı dış kulak yolu iltihabının altında atopik dermatit, seboreik dermatit, kontakt dermatit, psoriazis, lupus eritematozus, nörodermatit ve infantil egzema gibi farklı nedenlerden kaynaklanıyor.
 
Bu nedenle hastalarda eşlik edebilecek dermatolojik hastalıkların mutlaka araştırılması gerektiğine dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Doğan, "Kulak egzamasının türüne göre nedenleri de farklılaşıyor. Alerjik egzama alerjik olan saç ürünleri, makyaj malzemeleri gibi kişisel bakım ürünleri ya da küpe, kulaklık gibi aksesuarlarla temastan kaynaklanıyor. Seboreik egzama ise daha çok saç derisi gibi vücudun yağlı bölgelerinde daha çok ortaya çıkıyor. Ayrıca, kulak arkasında da görülüyor. Bunun tam olarak neden ortaya çıktığı bilinmese de bağışıklık sisteminin önemli bir etkisi olduğu düşünülüyor" diye bilgilendirmede bulundu.
  
KAŞINTI EN ÖNEMLİ BELİRTİ
 
Kulak egzamasının hastalar üzerinde yarattığı en önemli şikâyetin kaşıntı olduğunu anlatan Doğan, "Muayenede kızarıklık, şişlik, kepeklenme, kabuklanma, ıslaklık ve akıntı ile dış kulak yolu ve kepçesinde çatlaklar ve ürtiker görülebilir. Ancak daha önce bu sorunla tanışmamış olan kişiler yaşadıklarının egzamadan kaynaklandığı düşünmeyebiliyor. Bununla birlikte önemsenmeyen bu şikâyetler kişiyi gün içinde rahatsız eder boyuta ulaşabiliyor. Üstelik tedavi edilmezse dış kulak yolu iltihabına neden olabiliyor" ifadelerini kullandı.
  
"HAVUZA GİRERKEN KULAKLAR İÇİN TIPA KULLANILMALI"
 
Kulak egzaması tanısı konduktan sonra tedavi altta yatan nedene göre farklılaşıyor. Ancak tedavinin yanı sıra korunmanın en önemli adım olduğunu anlatan Doç. Dr. Doğan şunları söyledi: "Atopik dermatiti olan hastalarda sorumlu tutulan alerjenlerden uzaklaşma gereklidir. Bununla birlikte kaşıntıdan kurtulmak için, kortikosteroidli preparatlar ve kurutucu etkisi olan ilaçlar önerilir. Daha şiddetli formlarda antihistaminik ilaçlar kullanılır. Yaz aylarında alerjik bünyesi olan veya egzaması bulunan hastaların kulaklarını özellikle havuz sularından tıpa yardımıyla korumaları da son derece önemlidir."
 
SICAK VE NEMLİ HAVA ENFEKSİYONA ZEMİN HAZIRLIYOR
 
Dış kulak yolu iltihabı, kulak kepçesi ve dış kulak yolunun enfeksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkıyor. Ancak hastalık hafif bir enfeksiyondan hayatı tehdit edebilen boyutlara kadar değişik seyirlerde gerçekleşebildiği için önem taşıyor. Sağlıklı bir insanda dış kulak yolu iltihabı meydana gelmesi için dış kulak yolunun koruyucu bariyerlerinin bozulması gerektiğini anlatan Doğan, "Normalde dış kulak yolunun kendi kendini temizleme özelliği vardır. Ancak kulak çöpleri ile sık sık temizlenmesi, suyla çok temas edilmesi, nemli ve sıcak ortam gibi zemin hazırlayan faktörler dış kulak yolu iltihabı oluşumunu kolaylaştırır" dedi.  

(DHA)

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