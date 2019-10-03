Havlıcanla unutkanlıktan kurtulun

Bitkisel tedavi uzmanları, beyin sağlığını korumak için galangal olarak da bilinen havlıcan kök bitkisini öneriyor. Zencefil ailesinin bir parçası olan havlıcan, Asya’nın çok farklı yerlerinde yetişir ve özellikle Tai mutfağında kullanılan temel bir bitkidir. Aslında, zencefil gibi Asya yemek tariflerinin çoğunda kullanılan baharatlı acımsı bir bitkidir. Beyin sağlığı açısından oldukça yararlı mineral ve vitaminlerle zenginleştirilmiş havlıcan, beyin hastalıklarının oluşumuna engel olmaktadır. Özellikle unutkanlık ve beyin sarsıntılarına karşı doğal ilaç tedavisi gören olan havlıcan alzheimer'ı da etkilidir. Bu özelliği sayesinde havlıcan otu beyin sağlığında şifa kaynağı olarak bilinmektedir. Aynı zamanda içerisinde yer alan “umbelliferol, galaktoz, rhamnoz” elementleri sayesinde zihnin açılması ve belleğin rahatlamasına yardımcı olur.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Bağışıklık sistemine katkıda bulunan havlıcan otu “kumarin” maddeleri sayesinde bakteri ve mikrop oluşumlarını yok etmektedir. Bağışıklık sistemine faydalı içeriği sayesinde enfeksiyon riskini de azaltır, koruyucu özelliği sayesinde vücut sistemini güçlendirir. Yorgunluk hissinin ortadan kalkmasına ve zinde kalmanıza yardımcı olmaktadır. İltihap oluşumlarını kısa süre içerisinde yok etme özelliğine sahip havlıcan otu mevsimsel rahatsızlıklar ve sigara tüketimlerine bağlı olarak boğaz bölgesinde ve göğüslerde oluşan iltihabın kısa sürede atılmasına destek olmaktadır. Bu yönüyle havlıcan doğal bir balgam attırıcı etkiye sahiptir.Kemik sağlığı açısından zenginleştirilmiş elementleri içerisinde barındırmakta olan havlıcan otu kemik hastalıklarının oluşumunu engeller.

KEMİK ERİMESİNİ ÖNLER

Kemiklerde iltihap oluşumuna karşı kurutucu özelliğe sahip olan havlıcan kemik erimesi ve kireçlenmenin iyileşmesini hızlandırır. Aynı zamanda romatizma ağrılarını da kısa süre yatıştırıcı özelliği vardır. Sindirim sistemine bağlı bozukluklarda düzenleyici etkiye sahip havlıcan otu bağırsak parazitleri oluşumlarını kısa süre içerisinde yok eder. Sindirim hastalıklarının oluşumuna engel olma özelliği sayesinde vücut toksinlerinin idrar yoluyla atılımını hızlandırır.

AĞIZ YARALARINI İYİLEŞTİRİR

Beyin sağlığına büyük katkıda bulunan havlıcan otu zihnin geri kazanılmasına ve zihnin çalışmasına yardımcı olmaktadır. Mide asidini dengeleyerek ekşime ve yanmayı ortadan kaldırır. Aynı zamanda reflü oluşumunu önler. Havlıcan yağı kadınlarda beden rahatlığı ve göğüs yumuşatma işlemlerinde etkilidir. Deride meydana gelen sivilce, akne ve lekelere karşı iyileştirici ve onarıcı özelliğe sahiptir. Aynı zamanda deri dökülmesi ve enfeksiyon riskine karşı koruma sağlar. Bu bitkiyle, diş eti kanamaları ve diş minelerinin zayıflığı şikayetlerinden kurtulmak ve ağız yaralarını iyileştirmek mümkündür.