11 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 22:15:53
Hava kirliliği kellik sebebi
Güney Koreli bilim insanları tarafından yapılan araştırma, hava kirliliği ve saç dökülmesi arasında bağlantı olduğunu ortaya koydu.
SAÇ KÖKLERİNE ZARAR VERİYOR
Kirli havadaki parçacıklı maddeler, saç hücrelerine zarar veriyor. Hücrelerdeki proteinlerin eski haline dönmesi mümkün olmuyor, bu da uzun vadede saç dökülmesine neden oluyor. Uzmanlar, özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde uzun süre dışarıda kalınmamasının bir çözüm olabileceğini ifade etti.
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