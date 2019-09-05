Hastalıksavar karanfil tozu

Karanfil, karanfil ağacının çiçek tomurcuğudur aynı zamanda Syzygium aromaticum olarak bilinen genellikle yeşil bir bitkidir. Hem çok yönlü olan hem de çok yönlü şekillerde bulunan bu çok yararlı baharat, şifalı mevsimsel çaylara lezzet katmak ve kurabiyelere, pastalara hoş bir tat katmak için kullanılabilir.

ANTİOKSİDAN ZENGİNİ

Lif, vitaminve mineraller içeren karanfili öğüterek elde edeceğiniz tozunu suya ya da yiyeceklerinize katarak bir çok hastalıktan kurtulabilirsiniz. Bitkisel tedavi uzmanları karanfilin faydalarını şu şekilde sıralıyor: Birkaç önemli vitamin ve mineral içermesinin yanı sıra, karanfiller antioksidan bakımından zengindir. Bazı araştırmalar, karanfillerde bulunan bileşiklerin kansere karşı koruma sağlayabileceğini gösteriyor. Karanfil esansiyel yağının; kramp, ishal, yorgunluk ve hatta ölüme neden olabilen bakteri türlerinden E. coli de dahil olmak üzere üç yaygın bakteri türünün öldürülmesinde etkili olduğu biliniyor.

DİŞLER İÇİN FAYDALI

Yapılan bir araştırmada çay ağacı yağı, karanfil ve fesleğenden oluşan bir bitkisel gargaranın etkileri test edildi. Bitkisel gargarayı 21 gün boyunca kullanmanın, ağız sağlığında iyileşme sağladığı ve ağızda plak ve bakteri miktarını da azalttığı gösterildi. Düzenli fırçalama ve uygun ağız hijyeni ile birlikte, karanfillerin antibakteriyel etkileri ağız sağlığınıza fayda sağlayabilir.