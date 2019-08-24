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24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:33:42

Hastalıksavar alabaş

Kereviz gibi kökü, lahana gibi yaprakları olan alabaş’ın yemeği ve salatası yapılıyor, meyve gibi yenilebiliyor. Düzenli tüketildiğinde; şeker, kolesterol ve tansiyon gibi birçok hastalığa şifa oluyor.

Beslenme uzmanları diyabet, tansiyon ve kolesterol gibi hastalıkların oluşumunu önlemek ya da mevcut hastalık varsa şikayetlerini azaltmak için ‘alabaş’ı öneriyor. ‘Cehennem topuzu’ adıyla da bilinen ve lahanagiller ailesinden olan alabaşın, kereviz gibi kökü lahana ya da karnabahar gibi sapları ve yaprakları vardır. Alabaşın kereviz yemeği gibi sulu yemeği ya da unla karıştırılıp çorbası yapılabiliyor. Aynı zamanda meyve gibi çiğ tüketip ya da rendesi yapılarak yemeklerin yanında salata şeklinde yenilebiliyor. Alabaşın akciğer ve kalınbağırsak kanserlerini önleyici faydası da olduğu belirtiliyor. Şekeri, kolesterolü düşürür, kansızlığa iyi gelir.

VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU

Böbrek ve safra kesesi taşlarını düşürür. Kalp hastalıklarına iyi gelir, yüksek tansiyonu düzenler, sinirsel hastalıkları ve felç geçirme riskini azaltma özelliği vardır. Alabaş vitamin, mineral ve antioksidan bakımından oldukça zengindir. İçeriğinde A, B, C vitaminleri, kalsiyum, fosfor, demir, potasyum elementleri bulundurur. Aynı zamanda antioksidan özelliğe de sahiptir. Alabaşın bir önemli faydası çeşitli kanser türleri üzerinde olumlu etkisi olmasıdır.

20 FARKLI FAYDASI VAR

l Kansere karşı savaşçıdır; antioksidan kaynağı olması sebebiyle akciğer ve kalınbağırsak kanseri riskini azaltır. l Bronşit ve astım şikayetlerini kısa sürede hafifletir. l Yüksek tansiyonu düşürür ve dengeler.  l Kalp ve dolaşım rahatsızlıklarından korur. l Astım hastalığına iyi gelir. Nefes darlığına karşı da etkilidir. l Katarakt ve glokom gibi göz hastalıklarını önler. l Safra kesesi ve böbrek taşı oluşumunun önüne geçer. Mevcut taşların düşmesini sağlar.

ANEMİYİ ÖNLER

İçeriğindeki demirle kansızlığa iyi gelir. 

Suyu bronşit ve öksürüğü geçirir.

Yeni doğum yapan kadınların sütünü artırır.

Kalorisi düşük olduğu için zayıflamaya yardımcı olur.

Akciğer hastalıklarından korur.

Selenyum, çinko ve bakır minerallerinden zengin olduğu için vücudu zinde tutar.

Yüksek oranda C vitamini içerir. Soğuk algınlığı, grip ve nezleye karşı korur.

Ses kısıklığınada, bademcik enfeksiyonuna iyi gelir, boğazı temizler.

Romatizma ağrısını azaltır.

Hemoroit önleyicidir; bağırsakların yumuşamasına yardımcı olur.

Yorgunluk, sinir, stres gibi problemleri kan basıncını düzenleme etkisi sayesinde azaltır. 

Kolin adlı vitamin, karaciğerdeki yağlanmayı önler. 

Kolesterolü dengede tutar.

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