Hastalıklara deva moringo

Hindistan’a özgü, Asya, Afrika ve Güney Amerika’nın dört bir yanındaki tropik ve subtropikal bölgelerde yaygın olarak yetişen moringa, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde ilk hasadını verdi. “Mucize bitki” olarak bilinen “Moringa Oleifera”nın yoğurttan 9 kat fazla protein, muzdan 15 kat daha fazla potasyum, havuçtan 10 kat daha fazla A vitamini, ıspanaktan 25 kat fazla demir, sütten 17 kat daha fazla kalsiyum, portakaldan 12 kat fazla C vitamini içerdiği belirtildi.

KÖKÜ VE KABUĞU YENİR

Moringanın kök, kabuk, yaprak, tohum, çiçek, koza ve meyve kısımları yenebilir birer şifa kaynağıdır. Fakat toz haline getirilen yapraklarının doğal bir gıda takviyesi şeklinde kullanımı daha yaygındır. Moringa bitkisinin yaprakları dünyanın birçok ülkesinde gerçek bir mucize besin olarak kabul edilir. Faydaları şunlardır:

- Zengin bir vitamin, mineral ve amino asit kaynağıdır. Önemli miktarda A, C ve E vitamini içerir. Kalsiyum, potasyum ve protein bakımından da zengindir.

- İçerdiği yüksek A vitamini konsantrasyonuyla göz sağlığını korur.

- Sindirimi düzenler ve kabızlığı önler.

- Metabolizmayı hızlandırır ve vücutta yağ depolanmasını engeller. Ayrıca tokluk hissi de verir. Sağlıklı zayıflama sağlar.

- Moringa yaprağı, doğal bir anti-aging yani yaşlanma karşıtı üründür. Düzenli olarak moringa çayı içenlerde cildin yaşlanması yavaşlar. Bu kişiler, daha güzel ve genç bir cilde sahip olurlar.

- Moringa yaprağı tozu, vücut glikoz seviyesini düşürmede etkilidir. Düzenli kullanımda kan şekerini ve kolesterolü düşürür.

- Kan kolesterol düzeyini düşürdüğünden kalp hastalıkları ve damar sertliğine karşı korur.

- Beyin fonksiyonlarını korur, alzheimer hastalığının tedavisinde de kullanılır.

- Antioksidan özelliğiyle karaciğeri yeniler.

ŞEKER HASTALARININ ŞİKAYETLERİNİ AZALTIR

Moringa, diyabet tedavisinde anti-diyabetik etkiler yapar. Araştırma çalışmaları, moringa tedavisinin diyabetik test deneklerinde kan glikozu, idrar şekeri ve idrar proteinlerinin azaltılması yönünde olumlu bir şekilde çalıştığını göstermiştir. Çalışmalara göre hemoglobin düzeyinde ve diyabetik kişilerin toplam protein içeriğinde belirgin bir düzelme göstermiştir.

ÖKSÜRÜĞÜ KISA SÜREDE KESER

Ekstraktlarının faydaları bronşiyal astımdan ve solunum yollarında oluşan iltihaptan kurtarmayı da içerir. Araştırmaya göre moringa tedavisi, astım ataklarının şiddetini azaltmak, hırıltılı solunum, öksürük, nefes darlığı ve göğüs sıkışması gibi çeşitli belirtileri azaltmaya yardımcı oluyor. Koruyucu etkilerini bronş kasılmalarına karşı genişletir ve daha iyi akciğer fonksiyonu ve solunumu teşvik eder.