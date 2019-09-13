Hasta bakımında el hijyeni uygulamasında ödül Türkiye'nin

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Uluslararası Enfeksiyon Kontrolü ve Korunma Konferansı (ICPIC) tarafından verilen "El Hijyeni Mükemmeliyet Ödülü"ne layık görüldü.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, ICPIC tarafından yenilikçi yöntemlerle hasta güvenliğini geliştirmek için el hijyeni faaliyetinde bulunan ve hastane enfeksiyon oranlarını düşüren hastaneler arasında iki yılda bir yapılan "El Hijyeni Mükemmeliyet Ödülü" yarışmasını kazandı.

Avrupa hastaneleri arasında 2019 yılının finalisti olarak belirlenen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine birincilik ödülü, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen törenle verildi.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık'ın da katıldığı törende ödülü, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ile çalışmada görev alan Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri Dilek Altun ve Safiye Taşgın aldı.

Törene katılan Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yarışmanın 2 yılda bir düzenlendiğini belirterek, "2018 yılı için başvurduğumuz yarışmada, yaptığımız el hijyeni faaliyetleri ve hastane enfeksiyon oranlarını düşürmedeki başarımızla Avrupa hastaneleri arasında finale kaldık ve ödülümüzü aldık." dedi.

Hastane enfeksiyon oranlarının sağlık kurumlarının en önemli kalite göstergesi olduğunu vurgulayan Meşe, "Hastane enfeksiyonları, hastaneye başvuru öncesinde hastada var olmayan ancak uygulanan sağlık hizmeti sonrası ortaya çıkan enfeksiyonlardır." diye konuştu.

Meşe, modern tıp uygulamalarındaki gelişmelerin hastane enfeksiyonları oluşumu için riski artırdığını ifade ederek, antibiyotik direncinin de enfeksiyon tedavisinde önemli bir sorun olduğunun altını çizdi. Alınacak tedbirlerle hastane enfeksiyonlarının gelişiminin önlenebileceğini belirten Meşe, enfeksiyon kontrolünde "en ucuz, en kolay ve en etkin" yöntemin hasta bakımında el hijyeni uygulaması olduğunu söyledi.

Meşe, hastaya temas öncesi ve sonrası, hastaya uygulanacak işlem öncesi ve sonrası ve hasta çevresine temas sonrası el yıkama veya alkol bazlı el antiseptiği ile ellerin ovalanması gerektiğini ifade ederek, "Sağlık hizmeti sunumunda el hijyenine uyumun artırılması, enfeksiyon gelişiminin ve antimikrobiyal direncin yayılımının önlenmesinde esastır." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Enfeksiyon Kontrol Programı

Meşe, el hijyeninin sağlanması için tüm hastanelerde uygulanabilecek uluslararası standartta bir çalışma içinde olduklarını ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile iş birliği yaptıklarını anlatarak, Bakanlık olarak bu konuda hassas olduklarını ve çalışmaların da başarılı şekilde sürdüğünü bildirdi.

Tüm koruyucu sağlık hizmetlerinde olduğu gibi hastane enfeksiyonlarının önlenmesine de çok önem verdiklerini ifade eden Meşe, şöyle devam etti:

"Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği kapsamında tüm kamu, üniversite ve özel hastanelerde enfeksiyon kontrol kurulları oluşturduk. Ayrıca Sağlık Bakanlığı olarak da konunun uzmanı olan akademisyenlerden Enfeksiyon Kontrol Kurulu oluşturduk. Bu kurul, Ulusal Enfeksiyon Kontrol Programını hazırlıyor. Programın tüm hastanelerimizde başarılı şekilde yürütülmesini sağlayacağız. Ayrıca hazırlanan yazılım ile Sağlık Bakanlığı olarak tüm hastanelerimizdeki hastane enfeksiyonlarını anında izleyebileceğiz ve önlem alınması gereken durumlarda hızla müdahale edebileceğiz."

"Hastane enfeksiyonu oranını yüzde 50 azalttık"

Bakan Yardımcısı Meşe, Erciyes Üniversitesinde görev yaptığı dönemde, konuyla ilgili olarak geçmişten gelen bir tecrübelerinin olduğunu belirterek, "Üniversitede görev yaptığım dönemde Enfeksiyon Kontrol Kurulu faaliyetlerine 1997 yılında başlandı. 2004'te liderliğini üstlendiğim bir ekip ile başlattığımız proje kapsamında, hastane personeline çok yönlü el hijyeni programı ve hastane enfeksiyonları önleme paketi uygulamaları ile hastane enfeksiyonu oranını yüzde elli azalttık." dedi.

Avrupa ülkeleri içinde Türkiye'den Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin aldığı birincilik ödülünün gurur verici olduğunu dile getiren Meşe, "Bu, bizler için gurur kaynağı olduğu gibi ülkemiz için de gurur verici bir başarı. Ödülün Türkiye'ye kazandırılmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri yetkililerine şükranlarımı sunuyorum. Amacımız, bu başarılı uygulamayı ülkemizdeki tüm hastanelerde hayata geçirerek enfeksiyon kaynaklı komplikasyonları önlemek." ifadelerini kullandı.

"Gerçekten gurur verici"

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık ise Türkiye'ye verilen ödülden büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ülkemize ilk kez verilen böylesine önemli bir ödülün töreninde Başkonsolos Yardımcımız Begüm Atay ve Muavin Konsolosumuz Mediha Kaya ile birlikte Sayın Bakan Yardımcımız ve heyetinin yanında olduğumuz için büyük mutluluk duyduk. Erciyes Üniversitesi Hastanesinin sağlık alanındaki uluslararası bir platformda örnek gösterilerek öncü rolüne değinilmiş olması bizler için gerçekten gurur verici."

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Enfeksiyon Kontrolü ve Korunma Konferansına, 100'den fazla ülkeden yaklaşık bin 200 delege katıldı.

(AA)