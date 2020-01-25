Hareketsizlik sigara kadar tehlikeli

Masa başı çalışma, sürekli araba kullanma ya da evde hareketsiz bir yaşam şeklini benimseme gibi nedenlerle sürekli oturma halinde olmak fıtıktan kansere kadar birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Hareketsizliğin obezite, metabolik sendrom, diyabet, fıtık, depresyon, kronik ağrı, romatizma ve kalp hastalığını tetiklediğini dile getiren her saat başı 5-10 dakikalık egzersiz molaları ve günde en az 30 dakika açık hava yürüyüşü önerdi. Dr. Sinan Akkurt, “Sürekli oturanlarda en sık karşılaşılan sorun bel omurları arasındaki disklerin şişmeye başlamasıdır ve bu genellikle kronik bir sorun haline gelerek fıtığa dönüşür. Günde 8 saatin üzerinde oturanlar en büyük risk grubudur. Bilgisayar başında çalışırken, yemek yerken, sohbet ederken, film izlerken, telefonla konuşurken, arabada giderken hep oturuyoruz. Günde kaç saatinizi oturarak geçirdiğinizi hesapladığınızda şaşıracaksınız” dedi. Spor yapmayı sevmeyen kişiler için “egzersiz dışı aktivite” olarak tanımlanan ev işlerinden asansör yerine merdiven kullanılmasına kadar pek çok alternatif uygulanabileceğini kaydeden Dr. Akkurt, “Günde yalnızca 3-4 saat bile hareket halinde olursanız haftada ekstra 1000 kalori yakarsınız” şeklinde uyardı.